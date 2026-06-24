Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na katılan adaylar için ek yerleştirme süreci başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında 2026 TUS 1. Dönem ek yerleştirme tercih işlemleri erişime açıldı. Uzmanlık eğitimi almak isteyen adaylar, boş kalan kontenjanlar için tercihlerini belirlenen tarihler arasında elektronik ortamda yapabilecek. Gözler şimdi de ''TUS 1. Dönem ek yerleştirme tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?'' ve ''TUS 2. Dönem sınavı ne zaman?'' sorularının cevaplarına çevrildi.

ÖSYM'nin yayımladığı duyuruya göre 2026 TUS 1. Dönem ek yerleştirme tercih işlemleri 24 Haziran 2026 tarihinde başladı. Adaylar tercihlerini 29 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. Tercih işlemleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak gerçekleştiriliyor. Peki, TUS 1. Dönem ek yerleştirme tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS 2. Dönem sınavı ne zaman?

TUS ek yerleştirme tercihleri başladı! 2026 TUS 1. Dönem ek yerleştirme tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS 1. DÖNEM EK YERLEŞTİRME TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Geçen yıl 2025-TUS 1. Dönem ek yerleştirme tercihleri tamamlandıktan yaklaşık bir hafta sonra sonuçlar ilan edilmişti.

TUS ek yerleştirme tercihleri başladı! 2026 TUS 1. Dönem ek yerleştirme tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçlarının da Temmuz ayının ilk yarısında açıklanması bekleniyor. Kesin tarih, ÖSYM'nin yayımlayacağı duyuruyla belli olacak.

2026-TUS 1.Dönem Ek Uzmanlık Öğrencisi Kontenjanları için tıklayınız.

TUS ek yerleştirme tercihleri başladı! 2026 TUS 1. Dönem ek yerleştirme tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS 2. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 TUS 2. Dönem başvuruları 8 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak. Başvuru işlemleri 16 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek.

Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru günü ise 24 Temmuz 2026 olarak belirlendi.

TUS ek yerleştirme tercihleri başladı! 2026 TUS 1. Dönem ek yerleştirme tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

2026 TUS 2. Dönem sınavı 23 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

TUS ek yerleştirme tercihleri başladı! 2026 TUS 1. Dönem ek yerleştirme tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS 2. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 TUS 2. Dönem sınav sonuçları ise 17 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden erişebilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası