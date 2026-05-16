2026 TUS 1. dönem tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM’den gelecek yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Tıpta uzmanlık eğitimi almak isteyen binlerce aday, 2026 TUS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve sonuç ekranını araştırmaya başladı.

15 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın ardından tercih sürecini tamamlayan adaylar, şimdi sonuçların ilan edilmesini bekliyor. 7-14 Mayıs tarihleri arasında alınan TUS tercihleri sonrası ÖSYM’nin yapacağı değerlendirme süreci ve sonuç ekranına ilişkin detaylar merak konusu oldu.

TUS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 TUS 1. dönem tercih işlemleri 14 Mayıs 2026 tarihinde sona erdi. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunun ardından adaylar tercihlerini ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden tamamladı. Tercih sürecinin bitmesiyle birlikte gözler şimdi yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

ÖSYM tarafından TUS tercih sonuçlarının açıklanacağı resmi tarih henüz duyurulmadı. Ancak önceki yıllardaki yerleştirme süreçleri dikkate alındığında sonuçların mayıs ayının son haftası ile haziran ayının ilk haftası arasında ilan edilmesi bekleniyor.

TUS kapsamında yapılacak yerleştirme işlemleri tamamen bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek. Adayların sınav puanları, tercih sıralamaları ve kontenjan bilgileri doğrultusunda değerlendirme yapılacak. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar uzmanlık eğitimi alacakları kurumları öğrenebilecek.

2026 TUS 1. dönem sınavı 15 Mart’ta uygulanmış, sınav sonuçları ise 15 Nisan’da açıklanmıştı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte tercih süreci başlamış ve adaylar 7-14 Mayıs tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlamıştı. Yerleştirme sonuçlarının da değerlendirme sürecinin ardından kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.

2026 TUS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TUS tercih sonuçları, ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de sonuç sorgulaması yapılabilecek.

