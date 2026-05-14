2026-TUS 1. Dönem tercih sürecinde sona yaklaşılırken, gözler ÖSYM’nin AİS ekranına çevrildi. Uzmanlık hayalini gerçekleştirmek isteyen binlerce doktor, tercih işlemlerini tamamlamak için son saatleri takip ederken sonuçların açıklanacağı tarih de merak konusu oldu. Peki, TUS tercihleri ne zaman, saat kaçta bitiyor?

15 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın ardından başlayan tercih sürecinde geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih takvimi doğrultusunda adaylar, uzmanlık eğitimi almak istedikleri branş ve kurumlar için seçimlerini yaparken, "TUS tercihleri bugün saat kaçta bitiyor" gündeme geldi.

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvime göre 2026-TUS 1. Dönem tercih işlemleri 7 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.00’de başladı. Tercih sürecinin başlamasıyla birlikte binlerce aday, uzmanlık eğitimi almak istedikleri bölüm ve hastaneleri belirlemek için tercihlerini sürdürüyor.

ÖSYM’nin duyurusuna göre TUS tercihleri 14 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 23.59’da sona erecek. Sürenin dolmasının ardından sistem kapanacağı için adayların tercihlerini son saatlere bırakmamaları isteniyor. Tercih işlemleri, ÖSYM’nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapılabiliyor.

Uzmanlık eğitimi için tercih yapacak adayların, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunu dikkatle incelemesi gerekiyor. Kılavuzda kontenjan bilgileri, başvuru koşulları ve yerleştirme esaslarına ilişkin detaylar yer alıyor. Adayların tercih listesini onayladıktan sonra işlemlerini kontrol etmeleri de önem taşıyor.

TUS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 2026-TUS 1. Dönem tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak önceki yerleştirme süreçleri dikkate alındığında sonuçların kısa süre içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Sonuç ekranında adayların yerleştirildiği kurum, uzmanlık alanı ve yerleştirme bilgileri yer alacak.

