Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinin uzun vadede daha iyi fırsatlar sunduğunu savunarak, gençlere "ABD'de eğitim görmeyi veya çalışmayı iki kez düşünmelerini" tavsiye etti.

Almanya ile ABD arasındaki geçen aydan beri devam eden gerilim sürerken, dün iki ülke arasındaki buzları eriten bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Çin'den dönüş yolundaki Trump ile iyi bir telefon görüşmesi yaptığını belirten Şansölye Merz, "Hemfikiriz: İran şimdi müzakere masasına gelmeli. Hürmüz Boğazı açılmalı. Tahran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin verilmemeli." ifadelerini kullandı.

Ukrayna için barışçıl bir çözüm üzerine de görüştüklerini ve Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde koordinasyon sağladıklarını aktaran Merz, "ABD ve Almanya, güçlü bir NATO’nun güçlü ortaklarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Merzden çok konuşulacak ABD çıkışı: Gitmeyi iki kez düşünün

"ÇOCUKLARIMA ABD'YE GİTMELERİNİ TAVSİYE ETMİYORUM"

Görüşmenin ardından Almanya'nın Würzburg kentindeki "104. Katolik Günü"nde konuşma yapan Merz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Merz yaptığı konuşmada, "Bugün, çocuklarıma eğitim almak ve çalışmak için ABD'ye gitmelerini tavsiye etmiyorum." dedi.

"İKİ KEZ DÜŞÜNÜN" ÇIKIŞI

ABD'de farklı bir sosyal iklim geliştiğini belirten Merz, "Bugün, ABD'de en iyi eğitimli insanlar bile iş bulmakta büyük zorluklar yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu. Merz, gençlere "ABD'de eğitim görmeyi veya çalışmayı iki kez düşünmelerini" tavsiye etti.

Şansölye, Almanya'nın sosyal piyasa ekonomisinin güçlü bir gelecek vadetmeye devam ettiğini vurgulayarak, "Özellikle gençler için Almanya kadar muazzam fırsatlar sunan çok az ülke olduğuna dair kesin bir inancım var." ifadesini kullandı.

