Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bir yük treni ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu çıkan büyük yangında en az 8 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Bangkok’ta Cumartesi öğleden sonra meydana gelen trafik kazası faciaya dönüştü. Yerel medyada yer alan bilgilere göre, yük treni ile otobüsün çarpışmasının ardından araç alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

OTOBÜS ALEVLERE TESLİM OLDU Bangkok Post’un haberine göre kaza, Asok-Din Daeng Caddesi üzerinde, Rama IX ile Asok-Phet kavşakları arasında yaşandı. Görgü tanıkları, çarpışmanın şiddetiyle otobüsün kısa sürede tamamen alevlere teslim olduğunu aktardı. Yangın sırasında çevrede bulunan bazı araçların da zarar gördüğü belirtildi.

Kazada yaralanan otomobil ve motosiklet sürücüleri ile yolculara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar daha sonra çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, yanan otobüsün içinde mahsur kalan yolcular olabileceği ihtimali üzerine arama kurtarma çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bölgedeki yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi düşerken, trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Yetkililer, can kaybının artabileceğinden endişe edildiğini açıkladı. Kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, Tayland Ulaştırma Bakanlığı, Tayland Devlet Demiryolları ve Bangkok Toplu Taşıma Kurumu’nun gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi.



