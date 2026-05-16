Yılın 2.dini bayramı olan Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala gözler bir kez daha takvime çevrildi. Bu yıl mayıs ayında idrak edilecek olan 4 günlük Kurban Bayramı öncesi, bayramın başlayacağı tarih ve tatil süresi merak konusu oldu. İdari izin kararıyla birlikte kamu çalışanları 9 gün tatil yapacak. Peki, Kurban Bayramı’nın 1. günü ne zaman, bayrama kaç gün kaldı?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayram aynı tarihlere tekabül eder.

BAYRAMIN 1.GÜNÜ NE ZAMAN?

İşt 2026 Kurban Bayramı takvimi:

Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 (Salı) - Yarım Gün Tatil

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 (Çarşamba)

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 (Perşembe)

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 (Cuma)

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 (Cumartesi)

KAMU ÇALIŞANLARI 9 GÜN TATİL YAPACAK

2026 Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren tatil kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Erdoğan;

"Bu sene Kurban Bayramı'nı inşallah 28 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günlerini de idari izin kapsamına alarak, toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞANLAR 9 GÜN İZİN YAPABİLİR Mİ?

İdari izin memurları ilgilendirse de özel sektör için istisnai bir durum olabilir. Çünkü idari izin, kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamına da geliyor. Kimi özel şirketler isterlerse çalışanlarına bu bayramda idari izin verebilir ve tatili uzatabilirler. Bu durum çalışan açısından, maaş ve yıllık izin anlamında bir hak kaybına neden olmaz. İşveren, idari izin uygulamazsa, çalışan yıllık izninden düşülerek tatil yapabilir.

OTOBÜS BİLETLERİ TÜKENDİ

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Kurban Bayramı için ana sefer listesinin dolduğunu, ek seferlerin satışına başladıklarını söyledi.



Özcan, bayram tatilinin 9 güne çıkmasının sektör açısından önemli bir hareketlilik oluşturduğunu belirtti.

