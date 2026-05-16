Erkan Kolçak Köstendil ile 8 yıllık evliliği sona eren oyuncu Cansu Tosun gündeme geldi. Kariyeri boyunca hem Türkiye’de hem de uluslararası yapımlarda rol alan oyuncunun hayatı, eğitimi, oynadığı diziler ve filmler merak konusu oldu. Peki, Cansu Tosun kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Son günlerde Cansu Tosun, sosyal medyada ve arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Bale eğitimi, modellik kariyeri ve televizyon projeleriyle tanınan oyuncunun biyografisi ile yer aldığı dizi ve filmler gündemde.

CANSU TOSUN KİMDİR?

Cansu Tosun, 26 Ocak 1988 tarihinde Almanya’nın Nürnberg kentinde dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren sanatla ilgilenmeye başlayan Tosun, uzun yıllar Alman Operası bünyesinde bale eğitimi aldı. Daha sonra modern dans, jazz ve hip-hop alanlarına yöneldi. Kariyerine dört yaşında modellik yaparak başladı.

Oyunculuk kariyerine devam etmek için 2010 yılında İstanbul'a taşındı. BKM Mutfak ekibiyle eğitim aldı. Televizyon kariyerine ise 2011 yılında Küçük Hanımefendi dizisiyle başladı. Ardından Kayıp Şehir, Bugünün Saraylısı dizilerinde rol aldı.

Avrupa'da ise Hollanda yapımı Polis , Alman-Avusturya yapımı suç draması Die Toten vom Bodensee - Der Nachtalb (2023) ve Alman-Türk filmi She Said Maybe (2025)'te rol aldı.

CANSU TOSUN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Diziler:

Küçük Hanımefendi - 2011-2012

Kayıp Şehir - 2012-2013

Bugünün Saraylısı - 2013-2014

Göç Zamanı - 2016

Familya - 2016

Bir Deli Sevda - 2017

Mehmetçik Kut'ül Amare - 2018-2019

Kirli Sepeti - 2023-2024

She Said Maybe - 2025

Sinema filmleri:

İksir - 2013

I am you - 2019

Loya - Yakında

Polis - Yakında

Tatlı Maya - Yakında

