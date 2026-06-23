Kuzey Amerika'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk on gününde stadyumlar çevresinde tam bir drone avı yaşandı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), turnuvanın başlangıcından bu yana hava sahası kısıtlamalarını ihlal eden 300'den fazla izinsiz insansız hava aracına (İHA) el koyduğunu açıkladı.

Bölge ofislerinden gelen verilere göre, şimdiye kadar en çok müdahale 42 drone ile Philadelphia'daki Lincoln Financial Field stadyumunda gerçekleşirken, Dallas'ta 39 cihaz indirildi. Bizim çocukların da kamp ve turnuva lojistiği için merkez seçtiği Los Angeles bölgesinde ise SoFi Stadyumu çevresinde tam 34 drone güvenlik güçleri tarafından havada yakalandı. MetLife Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı New Jersey'de ise şu ana kadar altı ihlal kayda geçti.

Olağanüstü güvenlik önlemleri, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde kupada mücadele eden ve hazırlık üssünü Los Angeles ile Arizona Athletic Grounds çevresinde kuran A Milli Futbol Takımımızın bulunduğu bölgeleri de doğrudan etkiliyor.

Ancak uzmanlar ve drone analistleri, el koyma rakamlarının arka planındaki çelişkiye dikkat çekti.

Olayın ardından Dünya Kupası genelinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı ve Geçici Uçuş Kısıtlamasını (TFR) ihlal edenlere 100 bin dolara varan cezalar, hapis istemi ve hatta "tehdit unsurlarına karşı ölümcül güç kullanma" yetkisi tanındı.

Üstelik yürürlüğe giren sıkı askeri protokoller, gerekli ticari izinlere (Part 107) sahip profesyonel operatörleri bile mağdur ederek iş yapamaz hale getirdi.

Şehir silüetini çekmek isteyen amatör fotoğrafçıları hedef alan bu sert müdahalelerin, gerçek güvenlik tehditlerini önlemede ne kadar isabetli olduğu ise tartışma konusu.

ARJANTİN'DEN ABD'YE İLGİNÇ TALEP: NAFAKA BORÇLULARINA STADYUM YASAĞI

Dünya Kupası'nın güvenlik ve lojistik gündemine damga vuran bir diğer gelişme ise Güney Amerika'dan geldi. Arjantinli yetkililer, ülkede çocuklarına nafaka borcu bulunan 13 bin ebeveynin yer aldığı resmi bir listeyi ABD iç güvenlik ve turnuva organizasyon birimlerine iletti.

Buenos Aires Belediye Başkanı Jorge Macri, çocuklarının geçim sorumluluğunu üstlenmeyen kişilerin bu dev organizasyonda tribünde yer almaması gerektiğini savunarak bu ebeveynlerin stadyumlara alınmamasını talep etti.

Turnuva ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlendiği için Arjantin'in doğrudan bir yaptırım yetkisi bulunmuyor. bu nedenle gözler Washington'ın bu listeye karşı atacağı adıma çevrildi.

Öte yandan ABD yönetimi de kendi içinde nafaka borçlarına karşı tedbirleri sıkılaştırmış durumda. ABD Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda aldığı kararla 100 bin dolar ve üzerinde nafaka borcu olan vatandaşlarının pasaportlarını iptal etmeye başlayacağını duyurmuştu.