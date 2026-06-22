Lionel Messi'nin gol rekoru kırdığı maçta Arjantin, Dünya Kupası J Grubu ikinci müsabakasında karşılaştığı Avusturya'yı 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve son 32 turuna adını yazdırdı.

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin, Ralf Rangnick'in çalıştırdığı Avusturya ile mücadele etti.

MESSI DUBLE YAPTI

Dallas'taki AT&T Stadyumu'nda oynanan maçta Arjantin, Avusturya'yı 2-0 mağlup ederek ikinci galibiyetini elde etti. Tangocular'a galibiyeti getiren golleri 38 ve 90+5. dakikalarda Lionel Messi kaydetti.

KUPANIN EN GOLCÜSÜ

Dünya Kupası'nda 18 gole ulaşan Lionel Messi, Alman eski golcü Miroslav Klose'yi (16) geride bırakarak turnuva tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

Arjantin - Avusturya

BİR KEZ DAHA PENALTI KAÇIRDI

Dünya Kupası'nda toplamda 7 penaltı kullanan Messi, turnuva tarihinde 3 penaltı kaçıran ilk futbolcu oldu.

ARJANTİN TURLADI

Bu skorla gruptaki ikinci maçından da galibiyetle ayrılan Arjantin, puanını 6 yaparak adını son 32 takım arasında yazdırdı. Avusturya ise 3 puanla ikinci sırada kaldı. Arjantin, Dünya Kupası J Grubu'nun son maçında Ürdün ile karşılaşacak. Avusturya ise Cezayir ile mücadele verecek.

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