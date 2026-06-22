Messi şov yaptı, Arjantin son 32 biletini kaptı!
Lionel Messi'nin gol rekoru kırdığı maçta Arjantin, Dünya Kupası J Grubu ikinci müsabakasında karşılaştığı Avusturya'yı 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve son 32 turuna adını yazdırdı.
- Arjantin, Dünya Kupası J Grubu ikinci müsabakasında Avusturya'yı 1-0 mağlup etti.
- Galibiyeti getiren golü 38. dakikada Lionel Messi kaydetti.
- Lionel Messi, Dünya Kupası'nda 17 gole ulaşarak turnuva tarihinin en golcü oyuncusu oldu.
- Arjantin bu skorla puanını 6 yaparak son 32 takım arasına kaldı.
- Avusturya ise 3 puanla ikinci sırada kaldı.
2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin, Ralf Rangnick'in çalıştırdığı Avusturya ile mücadele etti.
MESSI DUBLE YAPTI
Dallas'taki AT&T Stadyumu'nda oynanan maçta Arjantin, Avusturya'yı 2-0 mağlup ederek ikinci galibiyetini elde etti. Tangocular'a galibiyeti getiren golleri 38 ve 90+5. dakikalarda Lionel Messi kaydetti.
Lionel Messi rekoru kırdı, Dünya Kupası tarihine geçti!
KUPANIN EN GOLCÜSÜ
Dünya Kupası'nda 18 gole ulaşan Lionel Messi, Alman eski golcü Miroslav Klose'yi (16) geride bırakarak turnuva tarihinin en golcü oyuncusu oldu.
BİR KEZ DAHA PENALTI KAÇIRDI
Dünya Kupası'nda toplamda 7 penaltı kullanan Messi, turnuva tarihinde 3 penaltı kaçıran ilk futbolcu oldu.
ARJANTİN TURLADI
Bu skorla gruptaki ikinci maçından da galibiyetle ayrılan Arjantin, puanını 6 yaparak adını son 32 takım arasında yazdırdı. Avusturya ise 3 puanla ikinci sırada kaldı. Arjantin, Dünya Kupası J Grubu'nun son maçında Ürdün ile karşılaşacak. Avusturya ise Cezayir ile mücadele verecek.