Arjantin'in yaşayan efsanesi Lionel Messi, 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'ndaki Avusturya maçında ağları havalandırarak gol sayısını 17 yaptı ve turnuvanın en skorer ismi oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ikinci maçında Avusturya ile karşılaşan Arjantin'de Lionel Messi, adını bir kez daha tarihe yazdırdı.

KUPANIN EN GOLCÜSÜ

Dünya Kupası'nda 17 gole ulaşan Lionel Messi, Alman golcü Miroslav Klose'yi (16) geride bırakarak turnuva tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

EN ÇOK PENALTI KAÇIRAN İSİM

Dünya Kupası'nda toplamda 7 penaltı kullanan Messi, turnuva tarihinde 3 penaltı kaçıran ilk futbolcu oldu.

KANSAS'TA KLOSE'Yİ YAKALADI

Cezayir karşısında sahaya çıkarak 6 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk oyuncu olan Messi, Kansas'ta oynanan karşılaşmada attığı gollerle Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu sırasını Alman oyuncu Miroslav Klose'yle paylaşmaya başladı. Kansas'a 13 golle gelen Messi, Arjantin'in Cezayir karşısındaki 3 golünü de atarak Dünya Kupası kariyerinde kaydettiği gol sayısını 16'ya yükseltti.

Arjantin - Avusturya

ZİRVEYİ ELE GEÇİRDİ

Klose'yle birlikte Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu konumuna yükselen Messi, Avusturya karşısında attığı golle bu alanda ilk sırayı ele geçirdi.

KLOSE VE MBAPPE TAKİP EDİYOR

Dünya Kupası tarihinde en fazla sahaya çıkan oyuncu unvanını Avusturya maçıyla birlikte 28'e yükselten 17 gollü Messi'yi en golcü oyuncu yarışında 16 gollü Klose ve Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe takip ediyor.

2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Senegal'e 2 gol atarak gol sayısını 14'e yükselten Mbappe, turnuva sona erene kadar atacağı gollerle Messi'yi geçmeye çalışacak.

Bu oyuncuların ardından Dünya Kupası'ndaki en golcü futbolcular listesinde 8'er golleri bulunan Cristiano Ronaldo, Harry Kane ve Neymar yer alıyor.

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