Ermeni işgali altında ağır tahribata uğrayan Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa, aslına uygun ihya ediliyor. Restorasyonların ardından tarihî ve kültürel miras tekrar ayağa kaldırıldı.

Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa’da Ermenistan işgali döneminde tahrip edilen tarihî ve dinî yapıların yeniden ihyası için yürütülen restorasyon çalışmaları aralıksız sürüyor.

Şuşa yeniden ayağa kalkıyor! Şehirdeki tarihî eserler aslına uygun şekilde restore ediliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlar, Haydar Aliyev Vakfı ve Şuşa Devlet Korusu İdaresi, Karabağ’ın simge kenti Şuşa’da yalnızca yeniden imar çalışmalarıyla değil tarihî ve kültürel mirasın korunmasına yönelik projelerle de dikkat çekiyor.

Şuşa yeniden ayağa kalkıyor! Şehirdeki tarihî eserler aslına uygun şekilde restore ediliyor

Kentte öncelik işgal yıllarında büyük zarar, dinî yapılara verildi. Yukarı Gövher Ağa, Aşağı Gövher Ağa, Saatlı, Mamay ve Çöl Gala camileri başta olmak üzere çok sayıda tarihî yapı restore edilerek yeniden hizmete açıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov, “Camilerin onarımına öncelik verdik. 5 camimiz tamamen restore edildi. Şuşa’da resmî olarak kayıtlı 196 anıt bulunuyor. Ne yazık ki bunların büyük çoğunluğu yıkılmış veya ağır hasarlı durumdaydı. Buna rağmen son 5 yılda yaklaşık 30 anıt aslına uygun restore edildi” dedi. Yakın dönemde ağır hasarlı 15 tarihî yapıda koruma ve konservasyon çalışmalarının başlatılacağını kaydeden Kerimov, “Bu eserlerin bazıları çok ağır hasarlı durumda. Bu sebeple restorasyondan ziyade konservasyon ve güçlendirme çalışmaları yürütülecek. Amaç, gelecekte herhangi bir risk oluşmasının önüne geçmek” ifadelerini kullandı.

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