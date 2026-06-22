Şuşa yeniden ayağa kalkıyor! Şehirdeki tarihî eserler aslına uygun şekilde restore ediliyor
Ermeni işgali altında ağır tahribata uğrayan Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa, aslına uygun ihya ediliyor. Restorasyonların ardından tarihî ve kültürel miras tekrar ayağa kaldırıldı.
- Restorasyon çalışmaları Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlar, Haydar Aliyev Vakfı ve Şuşa Devlet Korusu İdaresi tarafından yürütülüyor.
- İşgal yıllarında büyük zarar gören dinî yapılara öncelik verilmiş; Yukarı Gövher Ağa, Aşağı Gövher Ağa, Saatlı, Mamay ve Çöl Gala camileri restore edilmiştir.
- Şuşa'da resmî olarak kayıtlı 196 anıttan büyük çoğunluğu yıkılmış veya ağır hasarlı durumdayken, son 5 yılda yaklaşık 30 anıt aslına uygun restore edilmiştir.
- Ağır hasarlı 15 tarihî yapıda koruma ve konservasyon çalışmalarının başlatılacağı belirtilmiştir.
- Konservasyon ve güçlendirme çalışmalarının amacı, gelecekte herhangi bir risk oluşmasını engellemektir.
Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa’da Ermenistan işgali döneminde tahrip edilen tarihî ve dinî yapıların yeniden ihyası için yürütülen restorasyon çalışmaları aralıksız sürüyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlar, Haydar Aliyev Vakfı ve Şuşa Devlet Korusu İdaresi, Karabağ’ın simge kenti Şuşa’da yalnızca yeniden imar çalışmalarıyla değil tarihî ve kültürel mirasın korunmasına yönelik projelerle de dikkat çekiyor.
Kentte öncelik işgal yıllarında büyük zarar, dinî yapılara verildi. Yukarı Gövher Ağa, Aşağı Gövher Ağa, Saatlı, Mamay ve Çöl Gala camileri başta olmak üzere çok sayıda tarihî yapı restore edilerek yeniden hizmete açıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov, “Camilerin onarımına öncelik verdik. 5 camimiz tamamen restore edildi. Şuşa’da resmî olarak kayıtlı 196 anıt bulunuyor. Ne yazık ki bunların büyük çoğunluğu yıkılmış veya ağır hasarlı durumdaydı. Buna rağmen son 5 yılda yaklaşık 30 anıt aslına uygun restore edildi” dedi. Yakın dönemde ağır hasarlı 15 tarihî yapıda koruma ve konservasyon çalışmalarının başlatılacağını kaydeden Kerimov, “Bu eserlerin bazıları çok ağır hasarlı durumda. Bu sebeple restorasyondan ziyade konservasyon ve güçlendirme çalışmaları yürütülecek. Amaç, gelecekte herhangi bir risk oluşmasının önüne geçmek” ifadelerini kullandı.