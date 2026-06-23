Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne yerleşmek isteyen binlerce adayın beklediği açıklama geldi. 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçlarının duyurulmasının ardından gözler sonuç sorgulama ekranına ve kayıt sürecine çevrildi.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen 33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) alım sürecinde önemli bir aşama geride kaldı. Adaylar, giriş sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçlarını öğrenmek ve sonraki süreçle ilgili detaylara ulaşmak için araştırmalarını hızlandırdı.

33. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından yapılan açıklamada, polislik mesleğine adım atmak isteyen adayların heyecanla beklediği sonuçların erişime açıldığı bildirildi.

Polis Teşkilatı'na toplam 10 bin öğrenci alınacak. Kontenjan dağılımına göre lisans mezunları arasından 6 bin 800 erkek ve bin 200 kadın aday, ön lisans mezunları arasından ise bin 700 erkek ve 300 kadın aday eğitim almaya hak kazanacak.

POMEM GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden (https://pa.edu.tr/duyuru/33-donem-pomem-giris-sinavi-sonuclari) sorgulanabiliyor.

33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı: POMEM sonuç sorgulama ekranı

Adaylar, kendilerine ait bilgilerle sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebiliyor. Sonuç ekranında adayın başarı durumu ve sürece ilişkin bilgilendirmeler yer alıyor.

POMEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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