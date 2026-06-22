Türk savunma sanayisinin insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA ile İtalya'nın M-346 eğitim ve hafif taarruz uçağı, geleceğin hava harekât konseptlerine yönelik önemli bir teste imza attı. İki platform, K-SWARM programı kapsamında ilk kez ortak otonom formasyon uçuşu gerçekleştirerek insanlı-insansız ekip çalışmasında yeni bir aşamaya geçti.

Türk savunma sanayisinin öne çıkan projelerinden Bayraktar KIZILELMA, uluslararası alanda dikkat çeken bir başarıya daha imza attı.

Çorlu'daki Baykar Uçuş ve Test Merkezi'nde yapılan testlerde, insanlı ve insansız hava araçlarının müşterek görev yapabilmesine yönelik gelişmiş algoritmalar, taktikler ve operasyonel prosedürler denendi. Uçuş testlerinde, İtalya merkezli havacılık ve savunma şirketi Leonardo'nun M-346 ve T-346A uçakları ile Bayraktar KIZILELMA yer aldı.

KIZILELMA ile M-346 aynı formasyonda! Baykar ve Leonardodan dikkat çeken test

HEPSİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Test senaryolarında KIZILELMA, otonom şekilde taksi yapıp havalandıktan sonra M-346 ile aynı formasyona katıldı. Ardından pilot komutları doğrultusunda farklı formasyon düzenleri, pozisyon değişiklikleri, ayrılma ve yeniden birleşme manevralarını başarıyla tamamladı. Görev sırasında takip uçağı rolünü ise İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait T-346A üstlendi.

Yetkililer, platformlar arasındaki veri paylaşımının Leonardo'nun gelişmiş gerçek zamanlı izleme ve siber güvenlik sistemleriyle korunduğunu belirtirken, elde edilen sonuçların gelecekte daha karmaşık görev senaryolarına zemin hazırlayacağını ifade etti.

KIZILELMA ile M-346 aynı formasyonda! Baykar ve Leonardodan dikkat çeken test

K-SWARM programının temel hedefi, insanlı ve insansız hava araçlarının birlikte hareket ederek görev etkinliğini artırması ve pilotların iş yükünü azaltması olarak gösteriliyor. Yapay zeka ve otonom sistemlerin ön plana çıktığı yeni nesil hava muharebe konseptlerinde, insanlı-insansız ekip çalışmasının kritik rol oynayacağı değerlendiriliyor.

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