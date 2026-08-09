Şırnak'tan teknoloji hamlesi! TEKNOFEST'te Türkiye'nin ilk 10'una girdi

TEKNOFEST Güneydoğu'nun ilk etkinliği Şırnak'ta Drone Şampiyonası ile başladı. 11 ilden 32 sporcunun katıldığı yarışmada konuşan Selçuk Bayraktar, Şırnak'ın teknoloji yarışmalarında Türkiye genelinde ilk 10'a girdiğini açıkladı.

TEKNOFEST Güneydoğu'nun Şırnak'taki ilk etkinliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin (STM) yürütücülüğünde düzenlenen Drone Şampiyonası oldu. Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen yarışlara 11 ilden 32 lisanslı sporcu katıldı.

Programda açıklamalarda bulunan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Şırnak'ın Türkiye'nin tam bağımsız teknoloji mücadelesinde önemli başarılara imza attığını belirtti ve şehrin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Bayraktar, 2006 yılında Türkiye'nin ilk insansız hava araçlarından Bayraktar Mini'nin geliştirme çalışmalarının büyük bölümünün Şırnak'ta gerçekleştirildiğini kaydederken, Şırnak'ın doğal güzelliklerinin geçmişte terör nedeniyle gölgede kaldığını da dile getirdi.

Şırnaktan teknoloji hamlesi! TEKNOFESTte Türkiyenin ilk 10una girdi

"ŞIRNAK, TÜRKİYE GENELİNDE İLK 10 İL ARASINDA"

TEKNOFEST'in gençlerin projelerini, hayallerini ve fikirlerini hayata geçirdiği önemli bir platform olduğunu belirten Bayraktar, Şırnak'ın teknoloji yarışmalarına gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bayraktar, "Bu yıl TEKNOFEST Güneydoğu'nun ilk ayağı Şırnak'ta başladı. Büyük bir coşkuyla TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın ilk startını vermiş olduk. Şırnak, Türkiye'nin tam bağımsız teknoloji mücadelesinde önemli ilkleri başardı. Yaklaşık 18 bin genç kardeşimiz teknoloji yarışmalarına başvurdu. Şırnak, Türkiye genelindeki başvurularda ilk 10 il arasına girdi. 22 yarı finalist takım çıkararak nüfusuna göre büyük bir başarıya imza attı. Şırnak'ı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST Güneydoğu'nun Şanlıurfa merkezli olarak 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirileceğini aktaran Bayraktar, Şanlıurfa'nın yanı sıra Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Batman, Gaziantep, Mardin ve Adıyaman'da çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirtti.

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"TEKNOFEST KENDİ REKORUNU KIRDI"

TEKNOFEST'in bu yıl kendi rekorunu kırdığını ifade eden Bayraktar, "Tam 1 milyon 600 bin yarışmacı ve 730 bin takım TEKNOFEST yarışmalarına başvurdu. Tüm TEKNOFEST kuşağını yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Yarışmacılara 100 milyon liranın üzerinde maddi destek sağlanacağını, 75 milyon liranın üzerinde de ödül verileceğini kaydeden Bayraktar, bu yıl insansız sualtı sistemlerinden tarım teknolojilerine, ileri robotik sistemlerden uydu teknolojilerine, 5G ve yapay zekaya kadar birçok yeni kategorinin yarışmalara dahil edildiğini belirtti.

Şırnaktan teknoloji hamlesi! TEKNOFESTte Türkiyenin ilk 10una girdi

"CİZRELİ EL CEZERİ BİZLERE İLHAM OLDU"

Şırnak'ın kendisi açısından bir diğer öneminin ise mühendislik alanında hayatına yön veren önemli bir bilim insanının bu topraklardan çıkması olduğunu belirten Bayraktar, robotik biliminin öncülerinden kabul edilen El Cezeri'ye dikkat çekti.

Bayraktar, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, "Hayatımı vakfettiğim, mühendislik çalışmalarında uzmanı olduğum alanın kurucusunun bu topraklarda yetişmiş olması Şırnak'ı benim için ayrıca özel kılıyor. Robotik biliminin kurucusu olan büyük bir insan, yüzyıllar önce bu topraklardan dünyaya yön verdi. Bizlerin hayatlarına ve çalışmalarına ilham oldu" ifadelerini kullandı.

Bayraktar'ın, "Bu ismi tanıyor muyuz arkadaşlar?" sorusuna gençler, "El Cezeri" cevabını verirken Bayraktar, "Evet, El Cezeri. Robotik alanının dünyadaki öncüsü" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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