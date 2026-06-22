Türkiye Gazetesi
Trabzonspor, yıldız ismi 4 katına sattı
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen Felipe Augusto'nun Rus takımı Zenit ile anlaştığı ileri sürüldü.
Özetle DinleTrabzonspor, yıldız ismi 4 katına sattı
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Spor 2 dk önce
Trabzonsporlu futbolcu Felipe Augusto'nun Rus ekibi Zenit'e transferi resmileşti.
- Felipe Augusto'nun transferinde oyuncu ile Zenit prensip anlaşmasına vardı.
- Trabzonspor ile Zenit arasında el sıkışıldı.
- Bordo mavili kulübe 18+2 milyon avro bonservis bedeli ödenecek.
- Brezilyalı hücum oyuncusu geçen sezonun başında Cercle'den 5 milyon avroya alınmıştı.
- Güncel piyasa değeri 15 milyon avro olan Agusto, bordo mavili forma altında 40 maçta 15 gol kaydetmişti.
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Fırtına’da bir ayrılık daha resmiyet kazanıyor. Uzun süredir Rus ekibi Zenit’in gündeminde olan Felipe Augusto’da sıcak gelişmeler var. Rus basınına göre transfer tamam…
TRANSFERDE EL SIKIŞILDI
Oyuncu ile prensip anlaşmasına varan Zenit, Trabzonspor ile de el sıkıştı. Bordo mavili kulübe 18+2 milyon avro bonservis bedeli ödenecek. Brezilyalı hücum oyuncusu geçen sezonun başında Cercle’den 5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alınmıştı. Ertuğrul Doğan yönetimi çok kârlı bir işe imza atmış oldu. Güncel piyasa değeri 15 milyon avro olan Agusto bordo mavili forma altında 40 maçta 15 gol kaydetmişti.
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