Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen Felipe Augusto'nun Rus takımı Zenit ile anlaştığı ileri sürüldü.

Fırtına’da bir ayrılık daha resmiyet kazanıyor. Uzun süredir Rus ekibi Zenit’in gündeminde olan Felipe Augusto’da sıcak gelişmeler var. Rus basınına göre transfer tamam…

TRANSFERDE EL SIKIŞILDI

Oyuncu ile prensip anlaşmasına varan Zenit, Trabzonspor ile de el sıkıştı. Bordo mavili kulübe 18+2 milyon avro bonservis bedeli ödenecek. Brezilyalı hücum oyuncusu geçen sezonun başında Cercle’den 5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alınmıştı. Ertuğrul Doğan yönetimi çok kârlı bir işe imza atmış oldu. Güncel piyasa değeri 15 milyon avro olan Agusto bordo mavili forma altında 40 maçta 15 gol kaydetmişti.

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Felipe Augusto

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