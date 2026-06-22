Yaz aylarında açıkta kalan yiyeceklerin ciddi şekilde besin zehirlenmesine neden olabileceğini belirten uzman isim, özellikle tavuk tüketimine karşı uyardı. Prof. Dr. Mehmet Özgür Erdoğan, “Başvurularımız ciddi arttı, zehirlenme ölüme götürebilir, götürmese bile çok ciddi şekilde rahatsız ve hasta hale getirebilir” dedi.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Prof. Dr. Mehmet Özgür Erdoğan, özellikle bu aylarda pik yapan gıda zehirlenmelerine karşı uyardı.

Prof. Erdoğan “Besin zehirlenmesi başvurularımız ciddi şekilde arttı. En sık tavuklar, midye gibi ürünlerden zehirlenmeler var. Bulantı, ateşlenme, ishal, baş dönmeniz, tekrarlayan kusma ve benzer şikayetler gelişirse yediğiniz besinle ilgili bir zehirleme düşünmenizi sağlayabilecek belirtiler. Zehirlenme ölüme götürebilir" dedi.

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“MİDYELERE DİKKAT”

Hava sıcaklığını artması ile yiyecekler üzerindeki bakterilerin hızla çoğaldığına dikkat çeken Prof. Dr. Erdoğan, şunları söyledi:

Yaz aylarında en çok çekineceğimiz; deniz ürünleri, tavuk ve ilişkili yemekler, açıkta kalmış yiyecekler. Uzun süre dışarıda beklettiğimiz, dolaba koymadığımız, soğuk zincirini bozduğumuz yiyecekler ciddi şekilde besin zehirlenmesi risklerini artırabiliyor. Sokak lezzetlerinde özellikle midyelere dikkat etmek lazım.

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BU BELİRTİLER ZEHİRLENME OLABİLİR

Erdoğan, tavuk yedikten birkaç saat sonra görülen şu belirtilerin besin zehirlenmesini işaret edebileceğini belirtti:

Belirti Bulantı Kusma Ateş İshal Baş dönmesi

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“ÖLÜME GÖTÜREBİLİR"

Zehirlenme düşünüldüğünde gecikmeden hekime başvurulması gerektiğini aktaran Erdoğan, "Geç zehirlenmeler daha sıkıntılı ve sistemik zehirlenmeler olabiliyor. 48-72 saat sonra başladıysa daha ciddi bir zehirlenmeyle karşı karşıya olabileceğinizi düşündürebilecek şeyler, bunlara dikkat etmek lazım. Zehirlenme ölüme götürebilir, götürmese bile çok ciddi şekilde rahatsız ve hasta hale getirebilir” dedi.

Erdoğan, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:

Tavuğu iyi pişirmediğimiz zaman özellikle iç sıcaklığını 75 derecenin üzerine çıkarmadığımız zaman tifoya neden olabilen salmonella dediğimiz kampilobakter dediğimiz ciddi bakteriler çoğalıp ciddi şekilde hastalanmamıza neden olabilir. Basit bir mangal yapıp tifo bile olma ihtimalimiz var. Besinlerin iyi pişirilmesi ayrı bir önem taşıyor. Çocuklar, gebeler, ek hastalıkları olanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar ya da onkoloji tedavisi alan hastalar daha yüksek risk altında, çok daha ağır geçirebiliyorlar"

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