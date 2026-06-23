2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında havlu atan A Milli Takım'da tartışma çıkaran "villa" konusuna dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası'na 24 yıl sonra katılım hakkı kazanan milli oyunculara Bodrum'da villa hediye edeceğini açıklamıştı.

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynadığı Avustralya (2-0) ve Paraguay (1-0) maçlarını kaybetti ve 26 Haziran'daki ABD karşılaşması öncesi turnuvaya veda etti. Başarısızlık nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan futbolcuların, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hediye edeceğini açıkladığı villalar için sürpriz bir karar aldığı öne sürüldü.

A Milli Takım, D Grubu'nda 0 puan ve eksi 3 averajla son sırada yer alıyor.

"KENDİ CEBİMDEN VERECEĞİM"

Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası’na katılma başarısı gösteren A Milli Takım'da futbolculara Bodrum’da lüks birer villa hediye edeceğini duyurmuştu. TFF Başkanı, "22 senedir Dünya Kupası'na katılamıyoruz. Elinde böyle bir imkân varsa, böyle de bir jenerasyon varsa bizler de yönetim olarak gereğini yapacağız. Bodrum'da 4 bin tane villa yapacağız. Dünya Kupası'na katıldığımız takdirde orada birer tane eviniz hazır. Ben kendi cebimden futbolcularımıza bu evleri vereceğim" demişti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

"VİLLALARI İSTEMİYORLAR"

Neo Spor YouTube kanalında konuşan gazeteci Serdar Ali Çeliker, "A Milli Takım'da futbolcular kendi aralarında karar almışlar, kaptanlar karar almışlar ve bütün takımla paylaşmışlar. Takım da 26'da 26 kabul etmiş. Olmayan villaları istemediklerini ABD maçında sonra İbrahim Hacıosmanoğlu’na iletecekler. Zaten böyle bir villa yok yani, ortada yok" ifadelerini kullandı.

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