2026 Dünya Kupası'na damga vurdu! İran Milli Takımı soyunma odasında ABD'ye not bıraktı
2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Belçika ile golsüz berabere kalan İran Milli Futbol Takımı, SoFi Stadyumu'ndaki soyunma odasında el yazısıyla yazılmış tarihi bir mektup bıraktı.
İran 2 puanla grupta ikinci sıraya yerleşirken, aynı puandaki Belçika üçüncü sırada kaldı. Maçta yaşanan bir pozisyon sonrası İran'ın kalecisi Alireza Beiranvand topa hakim oldu.
Karşılaşmanın ardından kendilerini destekleyen futbolseverleri alkışlayan İran Milli Takımı, sahadan ayrılmadan önce soyunma odasında çok konuşulacak el yazısı bir mesaj bıraktı.
MEKTUPTA NE YAZIYOR?
İran Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan el yazısı notta şu ifadeler yer aldı:
"Binlerce yıl önceki kadim Pers'ten günümüzün medeni İran'ına uzanan süreçte, İran'ın ruhu canlı ve dimdik ayaktadır.
Los Angeles'a gururla geldik, onurumuzla mücadele ettik ve saygınlığımızı koruyarak ayrılıyoruz.
Misafirperverliğin için teşekkürler Los Angeles. Her İranlıya bu 180 dakika boyunca ruhunu, kalbini, sesini İran için verdiğinden dolayı teşekkürler. Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle"
MEKSİKA SINIRINDA ZORLUK YAŞADILAR
Los Angeles, İran'ın G Grubu'ndaki iki maçına da ev sahipliği yaptı. Ancak İran, ülkedeki kalışlarına ilişkin kısıtlamalar nedeniyle turnuva boyunca ABD'de konaklayamadı ve Meksika'nın Tijuana kentindeki kampına geri dönmek zorunda kaldı.
Takım, maçlar arasında Tijuana'da konaklayarak müsabakalar için sürekli ABD'ye gidip geldi. Ayrıca İran milli takımının bir dizi personeli ve yetkilisi ülkeye giriş yasağı aldı. ABD'li yetkililer, bazı kısıtlamaların hafifletilmesine yönelik görüşmelerin devam ettiğini, takımın seyahat düzenlemelerinin de değerlendirmeye alınmaya devam edeceğini iletti.
TEKNİK DİREKTÖR AMİR GHALENOEI'DEN SEYAHAT TEPKİSİ
İran teknik direktörü Amir Ghalenoei, takıma uygulanan seyahat kısıtlamalarını defalarca eleştirdi. Ghalenoei, takımın başka hiçbir takımın yaşamak zorunda kalmadığı zorluklarla karşı karşıya kaldığını hatırlattı. Yaşanan tüm bu lojistik krizlerin ortasında Belçika müsabakasının ardından soyunma odasında hazırlanan İran Milli Takımı, Tijuana Uluslararası Havalimanı'ndan otobüsle konaklayacağı otele giriş yaptı.
GÖZLER 27 HAZİRAN'DA
SoFi Stadyumu’ndaki açılış maçında Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalarak eleme turlarına yükselme umutlarını canlı tutan İran, grubun son maçında 27 Haziran'da Seattle’da Mısır ile karşı karşıya gelecek.