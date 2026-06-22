2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Belçika ile golsüz berabere kalan İran Milli Futbol Takımı, SoFi Stadyumu'ndaki soyunma odasında el yazısıyla yazılmış tarihi bir mektup bıraktı.

Karşılaşmanın ardından kendilerini destekleyen futbolseverleri alkışlayan İran Milli Takımı, sahadan ayrılmadan önce soyunma odasında çok konuşulacak el yazısı bir mesaj bıraktı.

İran 2 puanla grupta ikinci sıraya yerleşirken, aynı puandaki Belçika üçüncü sırada kaldı. Maçta yaşanan bir pozisyon sonrası İran'ın kalecisi Alireza Beiranvand topa hakim oldu.

Misafirperverliğin için teşekkürler Los Angeles. Her İranlıya bu 180 dakika boyunca ruhunu, kalbini, sesini İran için verdiğinden dolayı teşekkürler. Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle"

İran Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan el yazısı notta şu ifadeler yer aldı:

MEKSİKA SINIRINDA ZORLUK YAŞADILAR

Los Angeles, İran'ın G Grubu'ndaki iki maçına da ev sahipliği yaptı. Ancak İran, ülkedeki kalışlarına ilişkin kısıtlamalar nedeniyle turnuva boyunca ABD'de konaklayamadı ve Meksika'nın Tijuana kentindeki kampına geri dönmek zorunda kaldı.

Takım, maçlar arasında Tijuana'da konaklayarak müsabakalar için sürekli ABD'ye gidip geldi. Ayrıca İran milli takımının bir dizi personeli ve yetkilisi ülkeye giriş yasağı aldı. ABD'li yetkililer, bazı kısıtlamaların hafifletilmesine yönelik görüşmelerin devam ettiğini, takımın seyahat düzenlemelerinin de değerlendirmeye alınmaya devam edeceğini iletti.