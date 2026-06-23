Esenyurt'ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir bina, yan binanın üzerine devrildi. Binanın ikinci ve üçüncü katındaki duvarların bir bölümü yıkıldı. Korku dolu anları anlatan Berat Yörük “Korktuk, zar zor kaçtık. Ev kalabalıktı operatör kaçıp gitti” dedi.

Esenyurt'ta Hürriyet Mahallesi Üveyik Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina, yan tarafındaki binada hasara yol açtı. Bina yan tarafındaki binaya devrildi.

YAN BİNAYA DEVRİLDİ

Devrilen bina, binanın ikinci ve üçüncü katına zarar verdi. Salon, balkon ve yatak odası duvarlarının bir bölümü yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Binanın içinde bulunanlar olaydan yaralanmadan kurtuldu. Zabıta ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Esenyurt'ta bina yıkımında korku dolu anlar! Yan binaya devrildi

“ÖNLEM ALMADAN YIKIMA BAŞLADILAR”

Ev sahibi Feridun Yörük, yaşananları şöyle anlattı:

İçerideydik, tüm ailemiz içerideydi. Sabahtan yıkım yaptılar ama kontrolsüzdü. Biz zaten korkuyorduk, camdan bakıyorduk. Tedbir almadan, önlem almadan yıkıma başladılar. Komple bizim üzerimize geldi bina.

“OPERATÖR KAÇIP GİTTİ”

O sırada odalarda bulunduğunu belirten Berat Yörük ise “Korktuk, zar zor kaçtık. Ev kalabalıktı. Aşağı indik, tepki gösterdik. Operatör kaçıp gitti” diye konuştu.

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