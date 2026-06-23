2024 yılında kurulan ve henüz ikinci faaliyet yılını dolduran Dünya Katılım Bankası, ilk kez bir kredi derecelendirme kuruluşu tarafından değerlendirmeye tabi tutuldu. Bankanın kredi notu görünümü Fitch tarafından “pozitif” olarak belirlendi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Dünya Katılım Bankası’nın kredi notunu “B-“, görünümünü ise pozitif olarak teyit etti.

Derecelendirme kuruluşu, Dünya Katılım’ın yerel ve yabancı para cinsinden Uzun Vadeli İhraççı Temerrüt Notlarını (IDR) “B-“ olarak belirlerken, Kısa Vadeli IDR notlarını “B” seviyesinde değerlendirdi. Bankanın Türk Lirası cinsinden yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesini ölçen Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu yatırım yapılabilir bir seviye olan “BBB-(tur)“ olarak açıklanırken, Yaşayabilirlik Notu (VR) ise “B-“ olarak açıklandı.

"KURULUŞUNDAN BU YANA HIZLI BİR BÜYÜME SERGİLEDİ"

Fitch tarafından hazırlanan raporda, Ahlatcı Holding bünyesindeki Dünya Katılım Bankası’nın erken aşamada fakat gelişmekte olan bir banka olduğuna dikkat çekilirken, bankanın sektör ortalamasının üzerinde kârlılık sağlayarak kuruluşundan itibaren hızlı bir şekilde büyüdüğü ve banka tarafından yakın zamanda da bunun devam ettirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Dünya Katılım Bankası’nın altın bankacılığı alanındaki niş konumu ve altın mevduatlarının yanı sıra, kâr paylaşım hesapları ve çevrim içi trading platformu, bankanın performansındaki itici güçler arasında gösterildi.

Raporda bankanın 2026 ilk çeyrek sonu itibarıyla yüzde 0,9 olan tahsili gecikmiş krediler oranının düşük finansal riske işaret ettiğini belirtilirken, yüzde 15,1 olan kârlılık/risk ağırlıklı varlıklar oranındaki iyileşme ayrıca vurgulandı.

"ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI"

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Dünya Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş, “Henüz iki buçuk faaliyet yılını yeni dolduracak bir katılım bankasıyız. Buna karşın kısa zamanda çok ciddi yol kat ettik. Bu raporu da bunun bir teyidi olarak görüyoruz. İran’da yaşanan savaş ve bölgesel gerilimlerin tüm dünya ekonomilerine menfi etkilerine karşın, Türkiye için yine Fitch tarafından son olarak bu yılın Nisan ayında belirlenen “BB-“ notu tavan olarak düşünüldüğünde, başlangıç için gayet iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Fitch’in analizlerinde belirttiği olumlu doneler bizler için çok kıymetli. Bankamızın stratejik hedefleri ve bankacılık sektörünün önemli aktörlerinden biri olma idealiyle çıktığımız bu yolda, Fitch gibi bir kuruluş tarafından değerlendirilmiş olmayı çok önemli buluyor ve bunu bir kilometre taşı olarak görüyoruz. Başarılı grafiğimizi inşallah önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.