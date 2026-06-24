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Hatay'ın Payas ilçesinde bir evin bahçe duvarındaki deliğe saklanan karayılanı çıkarmak için itfaiye ekipleriyle birlikte olay yerine gelen ve bölgede 'Yılancı Kemal' olarak tanınan Kemal Başer, duvarı balyozla kırıp hiçbir aparat kullanmadan çıplak elle yılanı yakaladığı esnada sağ bacağından ısırıldı. Dakikalarca süren zorlu mücadelenin ardından yılanın saldırısına uğramasına rağmen soğukkanlılığını koruyan ve bu tehlikeli anları saniye saniye kameraya yansıyan Başer; karayılanların zararlı kemirgenleri ve zehirli yılanları avlayarak doğaya büyük fayda sağladığını, aslında insanlardan korkup kaçtıklarını belirterek yakaladığı yılanı zarar vermeden yeniden doğaya saldı.

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