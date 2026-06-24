Ankara'nın ve bölge ülkelerinin de dahil edilmek istendiği yeni bölgesel güvenlik mimarisi için İslamabad'dan çağrı yapan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Batı Asya ve Basra Körfezi'ndeki krizlerin ancak Müslüman ülkelerin düşmanlarına karşı birleşik bir cephe oluşturmasıyla çözülebileceğini ileri sürdü.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da tarihi bir güvenlik hamlesine imza attı. Pakistan Başbakanlık Konutu'nda düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Pezeşkiyan, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması amacıyla Türkiye'nin de aralarında bulunduğu İslam ülkelerine dostluk elini uzattıklarını açıkladı.

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Batı Asya ve Basra Körfezi'ndeki güvenlik sorunlarının ancak bölge içi ortaklıklarla çözülebileceğine vurgu yapan Pezeşkiyan, Müslüman ülkelerin düşmanlarına karşı birleşik bir cephe oluşturması gerektiğini söyleyerek nükleer güce sahip Pakistan'ın liderliğinde yeni bir bölgesel güvenlik yapısı kurulması için çağrı yaptı.

Pezeşkiyan ortak basın toplantısında şöyle konuştu:

"Bu gerçeğe dayanarak, ortak bir anlayış oluşturmak ve bölgedeki ülkeler için yeni bir güvenlik yapısı kurmak amacıyla dostluk elimizi uzatıyoruz. Müslümanların düşmanlarına karşı birleşik bir cephe oluşturması gerektiğine inanıyorum."

ŞAHBAZ ŞERİF NOKTAYI KOYDU: BALİSTİK FÜZE PROGRAMI ANLAŞMA DIŞI

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmelerde, geçtiğimiz hafta ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad Mutabakat Anlaşması'nın detayları da masaya yatırıldı. Anlaşmanın arabulucusu olan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, küresel kamuoyunda tartışılan balistik füze iddialarına açıklık getirdi. Şerif, imzalanan mutabakat metninde İran'ın balistik füze programına yönelik hiçbir kısıtlama maddesinin bulunmadığını, bu konunun müzakerelerde asla gündeme gelmediğini ve Tahran tarafının bunu tartışmayı dahi reddettiğini açıkladı.

Dünyada bu barış sürecini baltalamak isteyen sabotajcıların olduğunu söyleyen Şerif, bazı ülkeler balistik füzelere sahipken İran'ın bundan mahrum bırakılmaya çalışılmasının bir ikiyüzlülük olduğunu ve bu çifte standartı kabul etmeyeceklerini ifade etti:

"Yetki alanım dahilinde tüm açıklıkla şunu söyleyebilirim ki, bu Mutabakat Anlaşması'nda balistik füzelerden söz edilmiyor. Bu konu hiçbir zaman masaya yatırılmadı, gündeme gelmedi ve İran tarafı bunu tartışmak bile istemedi. Bu bir izlenim değil, gerçeğin ta kendisidir. Arabulucu olarak tarafımdan imzalanan bu mutabakat metninde balistik füzelerden hiç bahsedilmediğini çok net bir şekilde belirtmek istedim. Dolayısıyla bu konuda hiçbir karışıklık olmamalıdır."

PEZEŞKİYAN: FÜZELERİMİZ OLMASAYDI SİYONİST REJİM BİZİ DE GAZZE GİBİ YERLE BİR EDERDİ

Pakistan'ın arabuluculuk rolünden büyük memnuniyet duyduklarını belirten İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin askeri kapasitesine yönelik eleştirilere cevap verdi.

İran'ın füze programı ve savunma yetenekleri konusunda asla taviz vermeyeceğini vurgulayan Pezeşkiyan, bu unsurların hiçbir uluslararası anlaşmanın parçası olamayacağını söyledi.

Pezeşkiyan, İran'ın füze kapasitesi olmasaydı ülkesinin, tıpkı İsraillilerin Gazze'de yaptığı gibi, ABD ve Siyonist rejim tarafından çoktan yağmalanıp yerle bir edilmiş olacağını aktardı:

"Şnu belirtmek isterim ki, İran'ın füze kapasitesi olmasaydı, ülkemiz, İsraillilerin Gazze'de yaptığı gibi, ABD rejimi ve Siyonist rejim tarafından yağmalanır, yok edilir ve yerle bir edilirdi."

TÜRKİYE VE BÖLGE ÜLKELERİNDEN SARSILMAZ DESTEK

Diğer yandan Başbakan Şahbaz Şerif, bölgeyi ve ötesini büyük bir felakete sürükleyebilecek savaşın sona ermesinden duyduğu mutluluğu dile getirirken, bu süreçte rol oynayan ülkere teşekkür etti.

Şerif ,Katar Emiri'nin kilit bir rol üstlendiğini, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fettah el Sisi'nin ise sürece sarsılmaz bir destek ve teşvik sağladığını açıkladı. Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asim Munir'in de en karanlık günlerde dahi konsensüsün oluşması için geceler boyu yorulmadan çalıştığı aktarıldı. İki ülkenin birbirine olan bağlılığına dair Şahbaz Şerif tam olarak şunları kaydetti:

"Bu bir aile buluşması gibiydi. Kardeşler, kardeşçe ilişkilerimizi daha önce hiç olmadığı kadar güçlendirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımıza dair tam bir netlik ve kararlılıkla birbirleriyle konuşuyorlardı. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur. Sizin üzüntünüz bizim üzüntümüzdür. İran'ın başarısı bizim başarımızdır. İran'ın kaybı bizim kaybımızdır."

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