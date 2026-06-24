Pakistan ziyaretine damga vurdu! Pezeşkiyan'a fahri doktora unvanı verildi
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sağlık ve tıp alanındaki katkıları nedeniyle Pakistan Tıp ve Cerrahi Koleji tarafından kalp cerrahisi alanında fahri doktora unvanına layık görüldü. Pezeşkiyan’ın Pakistan ziyareti kapsamında gerçekleşen törende ödülünü kendisine Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif takdim etti.
- Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halk sağlığı, tıp eğitimi ve sağlık araştırmalarına katkıları nedeniyle bu onura layık görüldü.
- Ödül, Pezeşkiyan'ın sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları ve topluma sunduğu hizmetlerin takdiri olarak belirtildi.
- Törene Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Seyid Asım Münir katıldı.
- Pezeşkiyan'ın Pakistan ziyareti sırasında gerçekleşen törende ödülünü Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif takdim etti.
- Verilen fahri üyeliğin iki ülke arasındaki sağlık ve eğitim alanındaki iş birliğini güçlendirmesi bekleniyor.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a Pakistan Tıp ve Cerrahi Koleji (CPSP) tarafından kalp cerrahisi alanında verilen fahri doktora unvanını takdim etti. Başkent İslamabad’daki Başbakanlık Sekreterliği'nde düzenlenen törene üst düzey yetkililer katıldı.
FAHRİ DOKTORA UNVANI VERİLDİ
Mesleği kardiyolog olan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın halk sağlığı, tıp eğitimi ve sağlık araştırmalarına yaptığı katkılar nedeniyle bu onura layık görüldüğü bildirildi. Pakistan'lı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ödülün Pezeşkiyan’ın sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları ve topluma sunduğu hizmetlerin takdiri niteliğinde olduğu belirtildi.
ÖDÜLÜNÜ ŞAHBAZ ŞERİF TAKDİM ETTİ
Törene Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in yanı sıra Genelkurmay Başkanı ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Seyid Asım Münir de katıldı. Pezeşkiyan’ın Pakistan ziyareti kapsamında gerçekleşen törende ödülünü kendisine Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif takdim etti.
Pezeşkiyan’a ödül takdimi sırasında yaşanan anlar sosyal medyada da hızla yayılırken, paylaşımlarda iki ülke arasındaki dostane ilişkiler ve sağlık alanındaki iş birliği vurgulandı.
Yetkililer, verilen fahri üyeliğin iki ülke arasındaki sağlık ve eğitim alanındaki iş birliğini güçlendirmesinin beklendiğini kaydetti. Özellikle tıp eğitimi, akademik değişim ve sağlık araştırmaları gibi alanlarda yeni ortak projelerin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.