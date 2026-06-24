İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sağlık ve tıp alanındaki katkıları nedeniyle Pakistan Tıp ve Cerrahi Koleji tarafından kalp cerrahisi alanında fahri doktora unvanına layık görüldü. Pezeşkiyan’ın Pakistan ziyareti kapsamında gerçekleşen törende ödülünü kendisine Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif takdim etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a Pakistan Tıp ve Cerrahi Koleji (CPSP) tarafından kalp cerrahisi alanında verilen fahri doktora unvanını takdim etti. Başkent İslamabad’daki Başbakanlık Sekreterliği'nde düzenlenen törene üst düzey yetkililer katıldı.

FAHRİ DOKTORA UNVANI VERİLDİ

Mesleği kardiyolog olan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın halk sağlığı, tıp eğitimi ve sağlık araştırmalarına yaptığı katkılar nedeniyle bu onura layık görüldüğü bildirildi. Pakistan'lı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ödülün Pezeşkiyan’ın sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları ve topluma sunduğu hizmetlerin takdiri niteliğinde olduğu belirtildi.

Pakistan ziyaretine damga vurdu! Pezeşkiyana fahri doktora unvanı verildi

ÖDÜLÜNÜ ŞAHBAZ ŞERİF TAKDİM ETTİ

Törene Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in yanı sıra Genelkurmay Başkanı ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Seyid Asım Münir de katıldı. Pezeşkiyan’ın Pakistan ziyareti kapsamında gerçekleşen törende ödülünü kendisine Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif takdim etti.

Pezeşkiyan’a ödül takdimi sırasında yaşanan anlar sosyal medyada da hızla yayılırken, paylaşımlarda iki ülke arasındaki dostane ilişkiler ve sağlık alanındaki iş birliği vurgulandı.

Pakistan ziyaretine damga vurdu! Pezeşkiyana fahri doktora unvanı verildi

Yetkililer, verilen fahri üyeliğin iki ülke arasındaki sağlık ve eğitim alanındaki iş birliğini güçlendirmesinin beklendiğini kaydetti. Özellikle tıp eğitimi, akademik değişim ve sağlık araştırmaları gibi alanlarda yeni ortak projelerin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

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