Trump’ın fevri paylaşımları nedeniyle İsviçre'deki hassas müzakereler durma noktasına gelirken; İran, ABD Başkanı'nın adımlarını önceden tahmin edebilmek amacıyla psikolojik analiz desteği almaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın öngörülemeyen sosyal medya paylaşımları, ABD ile İran arasında yürütülen barış görüşmelerini defalarca aksattı.

Yaşanan krizler karşısında iddialara göre Tahran yönetimi, Trump'ın adımlarını önceden tahmin edebilmek için sıra dışı bir taktik geliştirdi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, İsviçre'de gerçekleştirilen hassas müzakereler sırasında Trump'ın Hizbullah üzerinden İran'ı vurmakla tehdit etmesi bardağı taşıran son damla oldu. İran’ın baş müzakerecisi Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’i sert bir dille eleştirerek yüz yüze görüşmeleri kesti ve heyetiyle birlikte oteline dönmüştü. O andan itibaren görüşmeler şu an Pakistan ve Katar aracılığıyla dolaylı olarak yürütülmeye devam ediyor.

Müzakerelerin perde arkası ortaya çıktı! Tahran yönetimi Trump’ın şifrelerini çözmek yeni teknik geliştirdi

İRANLI DİPLOMATLAR "THE ART OF THE DEAL" KİTABINI İNCELİYOR

İranlı yetkililer, Trump’ın müzakere tarzını çözmek ve adımlarını tahmin edebilmek için onun ünlü Anlaşma Sanatı kitabını satır satır incelemeye başladı. Bununla da yetinmeyen diplomatlar, Trump’ın psikolojisini analiz etmek üzere uzman bir psikolog ekibinden danışmanlık hizmeti aldı. Süreçte rol oynayan arabulucular ise İran tarafına, Trump’ın kamuoyuna açık Twitter veya Truth Social paylaşımlarını görmezden gelmelerini, bunun yerine ABD’li müzakerecilerin masada kapalı kapılar ardında söylediklerine odaklanmalarını tavsiye etti.

Müzakerelerin perde arkası ortaya çıktı! Tahran yönetimi Trump’ın şifrelerini çözmek yeni teknik geliştirdi

TEHDİTLER İŞE YARAMADI: TAVİZ VEREN TARAF ABD OLDU

Siyasi analistler ve arabulucular, Trump’ın rakiplerini köşeye sıkıştırmak için kasıtlı olarak "dengesiz ve aşırı" görünmeye çalıştığını, ancak bu taktiğin İran üzerinde işe yaramadığı konusunda uyarılarda bulunmuştu. Gelinen noktadaTrump’ın sert ve öngörülemeyen çıkışları, İran'dan büyük ek tavizler koparmaya yetmedi.Aksine birçok kritik başlıkta İran, Trump’ın açık tehditlerine rağmen masadan kendi istediği sonuçlarla kalkmayı başardı.

Tahran yönetimi, petrol satışlarının dolar cinsinden yapılması güvencesini alırken, nükleer denetim maddelerinde de ABD baskısını kırdı.

Ayrıca askeri sahada ABD’nin talep ettiği 45 günlük ateşkes süresini, Washington ve İsrail'in güç toplamasını engellemek amacıyla kendi istediği gibi 15 güne indirmeyi başardı. İddialara göre Trump'ın fevri paylaşımları şu an sadece Tahran'daki ılımlı diplomatların işini zorlaştırırken, ABD ile anlaşmaya tamamen karşı olan İranlı sertlik yanlılarının elini güçlendiriyor.

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