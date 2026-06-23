ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin uygun zamanda İran'ı ziyaret edeceğini açıkladı. İranlı yetkililerin denetim iddialarını reddettiğini belirten Trump, "Yanılıyorlar, bunu biliyorlar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin uygun zamanda İran'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Gazetecilerin, İranlı yetkililerin UAEA müfettişlerinin ülkeye yönelik herhangi bir ziyaret planı bulunmadığı yönündeki ifadelerini hatırlatması üzerine Trump, bu açıklamaları reddetti.

Trump, "Yanılıyorlar, yanılıyorlar. Yanıldıklarını biliyorlar. Bize içeriden bilgi verdiler ve biz de bunu yüzde 100 kesin olarak biliyoruz. Eğer haklı olsalardı, toplantıları hemen iptal ederdim" ifadelerini kullandı.

UAEA ekiplerinin İran'a ne zaman gideceğine ilişkin soruya da cevap veren Trump, ziyaret için acele edilmesine gerek olmadığını belirterek, "Uygun zamanda" değerlendirmesinde bulundu.

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İRAN'DAN DENETİM İDDİALARINA RET

İran yönetimi ise ABD'nin nükleer müzakereler ve UAEA denetimleriyle ilgili iddialarını kabul etmiyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, daha önce yaptığı açıklamada, UAEA Başkanı Rafael Grossi ile herhangi bir görüşme gerçekleştirilmediğini ve saldırıya uğrayan nükleer tesislerin Ajans tarafından denetlenmesine yönelik bir plan bulunmadığını belirtmişti.

Bekayi, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamındaki yükümlülüklerini ve mevcut denetim uygulamalarını sürdüreceğini ifade etmiş, ancak zarar gören tesislere yönelik yeni bir denetim prosedürünün olmadığını savunmuştu.

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