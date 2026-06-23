Afyonkarahisar’da kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olan Eber Gölü havzası eski günlerine dönüyor.

Havzanın son dönemde etkili olan yağışların ardından yeniden su tutmaya başlamasıyla doğal hayat da hareketlendi.

Günün büyük bölümünü su içinde geçiren manda sürüleri bu alanlarda otlayıp sıcak havada serinledi.

Görüntüler, bakanları mest etti.

En derin yeri 21 metre olarak ölçüldü.

Göl adını da bu Avşar obasından aldığı bilinmektedir.

İsim kökenine bakıldığında; Eber, Avşar Türkmenlerinin bir obasıdır.

Birçok göçmen su kuşları avlanmak, kamış adalarda kuluçkaya yatmak ve bazıları kışlamak için Eber Gölü'ne geliyor.