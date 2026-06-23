Görüntüler Türkiye'den! Görenler, büyütmeden geçmiyor
Afyonkarahisar’da kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olan Eber Gölü havzası eski günlerine dönüyor.
Havzanın son dönemde etkili olan yağışların ardından yeniden su tutmaya başlamasıyla doğal hayat da hareketlendi.
Havzada su seviyesinin yükselmesiyle birlikte yeşeren geniş otlaklar, bölgedeki manda sürülerinin ana beslenme alanı haline geldi
Günün büyük bölümünü su içinde geçiren manda sürüleri bu alanlarda otlayıp sıcak havada serinledi.
Görüntüler, bakanları mest etti.
Eber Gölü, Afyonkarahisar sınırları içinde yer alan Türkiye'nin 12. büyük gölüdür.
En derin yeri 21 metre olarak ölçüldü.
İsim kökenine bakıldığında; Eber, Avşar Türkmenlerinin bir obasıdır.
Göl adını da bu Avşar obasından aldığı bilinmektedir.
Birçok göçmen su kuşları avlanmak, kamış adalarda kuluçkaya yatmak ve bazıları kışlamak için Eber Gölü'ne geliyor.