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İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? MEB güvenlik görevlisi alım süreci

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İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? MEB güvenlik görevlisi alım süreci
Fotoğraf Başlığı İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? MEB güvenlik görevlisi alım süreci

İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 30 bin güvenlik görevlisi istihdam edilecek. İŞKUR üzerinden yapılacak başvuruların ardından görevlendirmeler 81 ilin valilikleri tarafından gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? MEB güvenlik görevlisi alım süreci nasıl olacak?

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İçişleri, MEB ve Çalışma Bakanlığı ortaklığıyla 81 ildeki okullara güvenlik personeli atanacak. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında yapılacak alımlar için sürecin ayrıntıları şimdiden merak konusu oldu. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında İŞKUR üzerinden istihdam edilecek personel 81 il valiliklerince görevlendirilecek. Yeni sistemde görev alacak personele dedektörle arama yetkisi de verilecek.

İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? MEB güvenlik görevlisi alım süreci
Başlık ResmiİŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? MEB güvenlik görevlisi alım süreci

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.

KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
• Kuruma kayıtlı olmak,
• 18 yaşını tamamlamış olmak,
• 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
• Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
• Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç).

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Okullarda TYP kapsamında çalışmak isteyen adayların, İŞKUR e-Şube (https://esube.iskur.gov.tr), ALO 170, e-Devlet üzerinden ya da Karabağlar İŞKUR Müdürlüğü'ne şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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