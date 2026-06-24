Hakemin saatini alıp vermemişti: Türkiye-Paraguay maçı için 'tekrar edilecek' iddiası
A Milli Takım'ın Paraguay karşısında aldığı mağlubiyet sonrası dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. TFF'nin, ilk yarıda yaşandığı öne sürülen ve hakemin saatini ilgilendiren tartışmalı pozisyon nedeniyle FIFA nezdinde girişimlerde bulunduğu iddia edilirken, karşılaşmanın tekrar edilmesi ihtimali futbol gündemine oturdu.
- Paraguaylı oyuncu Matias Galarza, bir pozisyonda yere düşen hakem saatini alıp koluna taktı ve bir süre geri vermedi.
- Bu durumun, sarı kartı bulunan oyuncuya ikinci sarı kartın gösterilmediği ve oyundan ihraç edilmediği şeklinde iddialara yol açtığı öne sürüldü.
- Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), olayın hukuki boyutunu değerlendirerek FIFA ile temasa geçtiği belirtildi.
- FIFA'nın, hakemin ikinci bir zaman ölçüm cihazına sahip olması nedeniyle olayın maç yönetimini aksatmadığı ve görevini engellemediği yönünde görüş bildirdiği iddia edildi.
- Bu nedenle karşılaşmanın tekrar edilmesi ihtimalinin gündeme alınmadığı öne sürüldü.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay'a mağlup olarak turnuvaya veda etmesinin ardından, karşılaşmanın tekrar edilmesi ihtimaline ilişkin dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.
HAKEMİN SAATİNİ KENDİ BİLEĞİNE TAKMIŞ
Sabah gazetesinde yer alan iddiaya göre; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maçın ilk yarısında yaşanan sıra dışı bir pozisyon nedeniyle FIFA nezdinde girişimlerde bulundu. Paraguay'ın maçtaki golünü atan Matias Galarza, oyuncuların tartıştığı bir pozisyonda yere düşen hakem saatini alıp koluna taktı. ABD basınında yer alan habere göre 25 yaşındaki oyuncu bir süre saati taktı ve hakeme geri vermedi. Ancak bu anın tamamı yayın görüntülerine yansımadı.
Olay sırasında sarı kartı bulunan futbolcuya ikinci sarı kartın gösterilmediği, hakemin pozisyonun tamamını değerlendiremediği için oyuncunun oyundan ihraç edilmediği iddia edildi.
TFF'DE HUKUKİ DEĞERLENDİRME YAPILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ
Haberde yer alan bilgilere göre, karşılaşmanın ardından TFF içerisinde olayın hukuki boyutuna ilişkin değerlendirmeler yapıldı. FIFA talimatlarında yer alan bazı hükümlerin incelendiği ve hakemin otoritesini ya da maç yönetimini etkileyebilecek durumların karşılaşmanın geçerliliği açısından tartışıldığı belirtildi.
İddialara göre federasyon hukukçuları, maçın tekrar edilmesi ihtimalinin oldukça düşük olduğunu ancak konunun değerlendirmeye alınabileceğini yönünde görüş bildirdi. Bunun üzerine TFF yönetiminin FIFA ile temasa geçtiği öne sürüldü.
FIFA'DAN OLUMSUZ GÖRÜŞ İDDİASI
Haberde yer alan iddiaya göre FIFA, Başkan Gianni Infantino'nun da bilgisi dahilinde TFF'ye konuya ilişkin görüş iletti.
Söz konusu görüşte, hakemin ikinci bir zaman ölçüm cihazına sahip olması nedeniyle yaşanan olayın maçın yönetimini aksatacak veya hakemin görevini yerine getirmesini engelleyecek bir zafiyet oluşturmadığının değerlendirildiği belirtildi. Bu nedenle karşılaşmanın tekrar edilmesine yönelik bir sürecin gündeme alınmadığı öne sürüldü.
Konuyla ilgili olarak FIFA ve TFF tarafından şu ana kadar kamuoyuna yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.