İhlas Haber Ajansı
Milli Takım, Los Angeles'taki ilk antrenmanını yaptı
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında ABD ile karşılaşacak Milliler, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Özetle DinleMilli Takım, Los Angeles'taki ilk antrenmanını yap...
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Spor 1 dk önce
A Milli Futbol Takımı, Arizona'daki kamp yerinden Los Angeles'a geçerek Carson Sports Park'ta ABD maçı hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
- Antrenman, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde düz koşu ve topla çalışmalarla başladı.
- Antrenmanın basına açık bölümü ilk 15 dakika sürdü.
- Antrenmanın basına kapalı bölümünde ABD maçı taktiği üzerinde duruldu.
- TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu antrenmanı takip etti.
- Türk taraftarlar da antrenmanın bir bölümünü izledi.
- Ay-yıldızlılar yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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Arizona'daki kamp yerinden Los Angeles'a geçen A Milliler, Carson Sports Park'ta ilk antrenmanını yaptı.
Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı ve topla çalışmalarla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ABD maçının taktiği üzerinde duruldu.
Antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu takip ederken, Türk taraftarlar da bir bölümünü izledi.
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