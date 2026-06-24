2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında ABD ile karşılaşacak Milliler, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Arizona'daki kamp yerinden Los Angeles'a geçen A Milliler, Carson Sports Park'ta ilk antrenmanını yaptı.

Milli Takım, Los Angeles'taki ilk antrenmanını yaptı

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı ve topla çalışmalarla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ABD maçının taktiği üzerinde duruldu.

Milli Takım, Los Angeles'taki ilk antrenmanını yaptı

Antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu takip ederken, Türk taraftarlar da bir bölümünü izledi.

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Ay-yıldızlılar yarın yapacağı antrenmanla ABD karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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