Hatay’da denize giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu! Birçok kentte denize giriş yasak

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yüzmek için denize giren 13 yaşındaki Mehmet Ali Himyen hayatını kaybetti. Türkiye’nin farklı bölgelerinde ise olumsuz hava ve deniz koşulları etkili olurken; Zonguldak, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul’un bazı sahillerinde denize girişler yasaklandı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde deniz keyfi faciayla sonuçlandı. Çevlik sahilinde denize girdikten sonra gözden kaybolan 13 yaşındaki Mehmet Ali Himyen’in cansız bedenine ekiplerin arama çalışması sonucu ulaşıldı. Öte yandan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Karadeniz kıyısındaki birçok noktada denize girişlere izin verilmiyor.

Hatay-Samandağ

13 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN ACI HABER!

Edinilen bilgilere göre, 13 yaşındaki Mehmet Ali Himyen yüzmek için denize girdi. Himyen’in bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden yakınları durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Botla denizde arama çalışması başlatan ekipler, Mehmet Ali Himyen’in cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan çocuğun cenazesi, Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hatay-Samandağ

KAYMAKAMLIK UYARMIŞTI

Samandağ Kaymakamlığı geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "DENİZE GİRMEK YASAKTIR" "İlçemizde beklenen olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmenin can ve mal emniyeti açısından tehlikeli olacağından denize girilmesi yasaktır" paylaşımı yapılmıştı. Uyarılara aldırış etmeyen Samandağ ilçesi Çevlik Sahili’nde denize giren 3 kişi dalgalara kapıldı. Şahıslardan 2’si ekipler tarafından kurtarılırken 14 yaşındaki M.A.H. dalgalara kapılarak denizde kayboldu. Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri tarafından çocuğu arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Hatay-Samandağ

BİRÇOK NOKTADA DENİZE GİRİŞ YASAK

Öte yandan Türkiye’nin farklı noktalarında olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girişlere yönelik yasak kararları bulunuyor.

Zonguldak Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 9 ve 10 Ağustos’ta denize girişlerin yasaklandığını açıkladı. Valilik, kararın vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla alındığını belirterek yasağa uyulmasını istedi.

Hatay-Samandağ

AKÇAKOCA'DA TÜM SAHİL VE PLAJLARI KAPSIYOR

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize giriş yasaklandı. Kaymakamlık, ilçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu duyurdu.

Vatandaşlardan cankurtaran ekiplerinin bayraklarla, sahil güvenlik unsurlarının ise sözlü ve uygulamalı olarak yapacağı uyarılara uymaları istendi.

SAKARYA VE KOCAELİ'DE DE YASAK

Sakarya’nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor. Cankurtaran ekipleri sahillerde bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm sahillerde denize giriş yasaklandı.

BEYKOZ'DA YÜKSEK DALGA UYARISI

İstanbul’un Beykoz ilçesinde ise yüksek dalga boyu nedeniyle 9 Ağustos Pazar günü denize giriş yasaklandı.

Beykoz Kaymakamlığı, ilçe sınırlarında Karadeniz’e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda denize girilmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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