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Çitlekçi halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? İşte halka arz tarihleri

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Çitlekçi halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? İşte halka arz tarihleri
Fotoğraf Başlığı Çitlekçi halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir?

Çitlekçi Mağazacılık Gıda halka arz için yatırımcılardan talep toplamaya hazırlanıyor. Kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren şirketin halka arzında pay başına 73,70 TL sabit fiyat uygulanacak. Yatırımcılar ise ''Çitlekçi halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir?'' sorularının cevaplarını araştırıyor.

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Halka arz kapsamında toplam 36 milyon 500 bin TL nominal değerli pay yatırımcılara sunulacak. Halka arzın büyüklüğünün yaklaşık 2 milyar 690 milyon 50 bin TL olması beklenirken şirketin halka arz sonrasında halka açıklık oranının yüzde 20,28 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Çitlekçi'nin CITAS işlem koduyla Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanıyor. Peki, Çitlekçi halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir?

Çitlekçi halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? İşte halka arz tarihleri
Başlık ResmiÇitlekçi halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? İşte halka arz tarihleri

ÇİTLEKÇİ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Çitlekçi Mağazacılık Gıda AŞ'nin katılım endeksine uygun olduğu belirtiliyor.

1995 yılında Ankara'da kurulan Çitlekçi, kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteriyor. Şirketin Haziran 2026 itibarıyla 13 ilde 40 perakende mağazası bulunuyor.

Çitlekçi halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? İşte halka arz tarihleri
Başlık ResmiÇitlekçi halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? İşte halka arz tarihleri

ÇİTLEKÇİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Çitlekçi Mağazacılık Gıda AŞ'nin halka arzında talep toplama işlemleri 10-11-12 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak. Çitlekçi halka arz fiyatı ise 73,70 TL olarak açıklandı.

Çitlekçi halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? İşte halka arz tarihleri
Başlık ResmiÇitlekçi halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? İşte halka arz tarihleri

ÇİTLEKÇİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Çitlekçi halka arz tahmini lot dağılımı:

150 bin katılım: 97 lot - 7.148 TL
250 bin katılım: 58 lot - 4.274 TL
350 bin katılım: 43 lot - 3.169 TL
500 bin katılım: 29 lot - 2.137 TL
700 bin katılım: 21 lot - 1.547 TL
1,1 milyon katılım: 13 lot - 958 TL
1,6 milyon katılım: 9 lot - 663 TL
2,2 milyon katılım: 7 lot - 515 TL

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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