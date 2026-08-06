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Bewen halka arz iptal mi edildi, neden? Gözler Bewen Enerji A.Ş. yeni halka arz tarihinde!

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Bewen halka arz iptal mi edildi, neden? Gözler Bewen Enerji A.Ş. yeni halka arz tarihinde!
Fotoğraf Başlığı Bewen halka arz iptal mi edildi, neden?

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan Bewen Enerji A.Ş.'nin halka arz sürecine ilişkin yaşanan gelişmeler yatırımcıların da gündemine yerleşti. Merakla beklenen halka arz için belitilen tarihlerde değişiklik yapılacağı bildirildi. Yatırımcılar ise ''Bewen halka arz iptal mi edildi, neden?'' sorularının cevaplarına yöneldi.

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Bewen Enerji halka arzı kapsamında yatırımcılara 48,10 TL sabit fiyatla 80 milyon lot satış planlanmış, payların eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcılara sunulması öngörülmüştü. BEWEN işlem koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanan halka arzın tarihleri ise değişti. Şirket 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde planlanan talep toplama sürecine dair açıklamada bulundu. Peki, Bewen halka arz iptal mi edildi, neden?

Bewen halka arz iptal mi edildi, neden? Gözler Bewen Enerji A.Ş. yeni halka arz tarihinde!
Başlık ResmiBewen halka arz iptal mi edildi, neden? Gözler Bewen Enerji A.Ş. yeni halka arz tarihinde!

BEWEN ENERJİ HALKA ARZI İPTAL Mİ EDİLDİ?

Bewen Enerji tarafından yapılan açıklamaya göre halka arz iptal edilmedi. Şirket halka arz sürecinin mevcut piyasa koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

SPK tarafından 23 Temmuz 2026 tarihinde onaylanan halka arz kapsamında 29, 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde planlanan talep toplama süreci yeniden değerlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda halka arzın daha uygun piyasa şartlarında gerçekleştirilmesine karar verildi.

Bewen halka arz iptal mi edildi, neden? Gözler Bewen Enerji A.Ş. yeni halka arz tarihinde!
Başlık ResmiBewen halka arz iptal mi edildi, neden? Gözler Bewen Enerji A.Ş. yeni halka arz tarihinde!

BEWEN ENERJİ HALKA ARZI NEDEN ERTELENDİ?

Bewen Enerji A.Ş.'nin kamuoyuyla paylaştığı bilgilendirmeye göre piyasa koşulları nedeniyle halka arz ertelendi.

Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

''Bewen Enerji halka arz süreci hakkında bilgilendirme Bewenye’nin yeşil enerji dönüşümünün öncü aktörlerinden Bewen Enerji A.Ş.’nin, 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinde piyasa koşulları yeniden değerlendirilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; mevcut piyasa konjonktüründe halka arzdan beklenen faydanın tam olarak elde edilemeyeceğinin öngörülmesi, şirketimizin uzun vadeli büyüme potansiyeli ile halka arza talepte bulunan yatırımcılarımızın haklarının en üst düzeyde korunması amacıyla halka arz sürecinin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

Bewen Enerji, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yatırımcılarının ve sermaye piyasalarının güvenini her zaman en üst seviyede tutma hassasiyetiyle hareket etmeye devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Bewen Enerji A.Ş.''

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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