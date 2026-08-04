Quick Sigorta halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından yatırımcıların gözü Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarihe ve dağıtım detaylarına çevrildi. Talep toplama sürecinin tamamlanmasıyla birlikte payların işlem göreceği tarih, halka arz büyüklüğü ve yatırımcı sayısına ilişkin bilgiler de netleşti.

Quick Sigorta'nın halka arz sürecinde yaşanan son gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Talep toplama sonuçlarının açıklanmasının ardından şirket paylarının hangi tarihte borsada işlem göreceği, yatırımcılara kaç lot dağıtıldığı ve işlem kodunun ne olacağı araştırılan konular arasında yer alıyor.

QUİCK SİGORTA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Quick Sigorta'nın halka arz süreci 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemleriyle tamamlandı. Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre şirketin halka arz edilen payları kotasyon işlemlerinin ardından 6 Ağustos 2026 Perşembe günü Yıldız Pazar'da yatırımcılarla buluşacak.

Şirket payları "QUICK.E" işlem koduyla, 76,60 TL baz fiyat üzerinden ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak. Borsa İstanbul ayrıca ilgili sırada uygulanacak maksimum emir değerini 1 milyon TL olarak belirledi.

Quick sigorta borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? Halka arz sonuçları açıklandı

QUİCK SİGORTA HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Quick Sigorta'nın halka arzında toplam 48.312.950 TL nominal değerli pay yatırımcılara sunuldu. Halka arz büyüklüğü 3 milyar 700 milyon 771 bin 970 TL olarak gerçekleşirken, toplam 589 bin 692 yatırımcıdan talep geldi. Halka arz edilen paylara yaklaşık 1,21 kat talep oluştu.

Dağıtım sonuçlarına göre 582 bin 468 bireysel yatırımcıya 28.987.770 lot, 39 yurt içi kurumsal yatırımcıya ise 19.325.180 lot tahsis edildi. Böylece halka arz edilen payların yüzde 60'ı bireysel yatırımcılara, yüzde 40'ı ise kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.

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