Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Quick sigorta borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? Halka arz sonuçları açıklandı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Quick sigorta borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? Halka arz sonuçları açıklandı
Fotoğraf Başlığı Quick sigorta borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? Halka arz sonuçları açıklandı

Quick Sigorta halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından yatırımcıların gözü Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarihe ve dağıtım detaylarına çevrildi. Talep toplama sürecinin tamamlanmasıyla birlikte payların işlem göreceği tarih, halka arz büyüklüğü ve yatırımcı sayısına ilişkin bilgiler de netleşti.

Kaydet
a- | +A

Quick Sigorta'nın halka arz sürecinde yaşanan son gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Talep toplama sonuçlarının açıklanmasının ardından şirket paylarının hangi tarihte borsada işlem göreceği, yatırımcılara kaç lot dağıtıldığı ve işlem kodunun ne olacağı araştırılan konular arasında yer alıyor.

QUİCK SİGORTA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Quick Sigorta'nın halka arz süreci 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemleriyle tamamlandı. Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre şirketin halka arz edilen payları kotasyon işlemlerinin ardından 6 Ağustos 2026 Perşembe günü Yıldız Pazar'da yatırımcılarla buluşacak.

Şirket payları "QUICK.E" işlem koduyla, 76,60 TL baz fiyat üzerinden ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak. Borsa İstanbul ayrıca ilgili sırada uygulanacak maksimum emir değerini 1 milyon TL olarak belirledi.

Quick sigorta borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? Halka arz sonuçları açıklandı
Başlık ResmiQuick sigorta borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? Halka arz sonuçları açıklandı

QUİCK SİGORTA HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Quick Sigorta'nın halka arzında toplam 48.312.950 TL nominal değerli pay yatırımcılara sunuldu. Halka arz büyüklüğü 3 milyar 700 milyon 771 bin 970 TL olarak gerçekleşirken, toplam 589 bin 692 yatırımcıdan talep geldi. Halka arz edilen paylara yaklaşık 1,21 kat talep oluştu.

Dağıtım sonuçlarına göre 582 bin 468 bireysel yatırımcıya 28.987.770 lot, 39 yurt içi kurumsal yatırımcıya ise 19.325.180 lot tahsis edildi. Böylece halka arz edilen payların yüzde 60'ı bireysel yatırımcılara, yüzde 40'ı ise kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.

İLGİLİ HABERLER
Quick Sigorta’nın halka arzı başarıyla tamamlandı
EKONOMİ
Quick Sigorta’nın halka arzı başarıyla tamamlandı
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Dünya adeta kavruldu! Son 122 yıldır böylesi görülmedi: Asya'dan Avrupa'ya rekor sıcaklıklar, can kayıpları artıyor
Dünya adeta kavruldu! Asya'dan Avrupa'ya termometreler rekor kırdı, can kayıpları artıyor
Kaydet
Erdal Beşikçioğlu'nun nöbetçi mahkeme ifadesi ortaya çıktı: 'Belediyede atamaları liyakat esası ile yaptım'
Erdal Beşikçioğlu'nun nöbetçi mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
Kaydet
Hem doğal şifa deposu hem de coğrafi işaretli! Kilosu 1.900 TL
Hem doğal şifa deposu hem de coğrafi işaretli! Kilosu 1.900 TL
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.