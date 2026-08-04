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Ekonomi

Hem doğal şifa deposu hem de coğrafi işaretli! Kilosu 1.900 TL

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Hem doğal şifa deposu hem de coğrafi işaretli! Kilosu 1.900 TL
Fotoğraf Başlığı Hem doğal şifa deposu hem de coğrafi işaretli! Kilosu 1.900 TL

Kendine özgü aroması ve kalitesiyle öne çıkan coğrafi işaretli Ardahan çiçek balının kilogram fiyatı 1.900 TL olarak açıklandı. Belirlenen fiyatın komşu illerdeki piyasa koşulları da dikkate alınarak oluşturulduğu belirtildi.

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Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda bir araya gelen sektör temsilcileri, coğrafi işaretli Ardahan çiçek balının kilogram fiyatını 1900 lira olarak kararlaştırdı.

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KENDİNE ÖZGÜ AROMAYA SAHİP

Zengin bitki örtüsü ve yüksek rakımlı meraları sayesinde kendine özgü aroma ve kaliteye sahip olan Ardahan çiçek balı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenirken, ilin önemli ekonomik değerleri arasında yer alıyor. Coğrafi işaretli bal, belirlenen kriterlere uygun olarak üretilip denetlenerek tüketiciye sunuluyor.

Hem doğal şifa deposu hem de coğrafi işaretli! Kilosu 1.900 TL
Başlık ResmiHem doğal şifa deposu hem de coğrafi işaretli! Kilosu 1.900 TL

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, fiyatın komşu illerdeki piyasa koşulları da dikkate alınarak belirlendiğini ifade ederek, alınan kararın Ardahan arıcılığı için hayırlı olmasını temenni etti.

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu da belirlenen fiyatların üreticilere duyurulacağını söyledi.

Hem doğal şifa deposu hem de coğrafi işaretli! Kilosu 1.900 TL
Başlık ResmiHem doğal şifa deposu hem de coğrafi işaretli! Kilosu 1.900 TL

Evliyaoğlu, "Yaptığımız değerlendirmelerle coğrafi işaretli Ardahan çiçek balının fiyatını 1900 lira olarak belirledik. Kentimizde yaklaşık 35 bin kovan ve 650'yi aşkın arıcımız mevcut." dedi.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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