Rüşvet soruşturmasında tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun nöbetçi mahkeme ifadesi ortaya çıktı. Beşikçioğlu, hakkındaki suçlamaları reddederek “Belediyede liyakat esası ile atamaları yaptım. Sorumlu olduğum birimler iç denetim, teftiş ve özel kalem müdürlüğüdür. Diğer işlerden ben mevzuata göre sorumlu değilim. Sadece halka hizmet ettim” dedi. Beşikçioğlu belediye tek tanıdığı ismin ise Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu olduğunu belirtti.

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik "zimmet", "rüşvet almak", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "icbar suretiyle irtikap", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından yürütülen soruşturmada tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun nöbetçi mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı.

Erdal Beşikçioğlu'nun nöbetçi mahkeme ifadesi ortaya çıktı: 'Belediyede atamaları liyakat esası ile yaptım'

“TEK TANIDIĞIM KERİMOĞLU”

Hakkındaki suçlamaları reddeden Beşikçioğlu, hakimlikteki savunmasında belediye başkanı olduğu dönemde belediyeden tanıdığı tek kişinin Mutlu Kerimoğlu olduğunu ve 30 yıldır tanıdığını söyledi.

Erdal Beşikçioğlu'nun nöbetçi mahkeme ifadesi ortaya çıktı: 'Belediyede atamaları liyakat esası ile yaptım'

“MADDİ MENFAAT TEMİN ETMEDİM”

Beşikçioğlu “Belediyede liyakat esası ile atamaları yaptım. Benim belediye başkanı olarak sorumlu olduğum birimler iç denetim, teftiş ve özel kalem müdürlüğüdür. Diğer işlerden ben mevzuata göre sorumlu değilim. Sadece halka hizmet ettim. Herhangi bir şekilde suç işlemediğim gibi maddi menfaat de temin etmedim. Suçsuzum. Öncelikle serbest bırakılmayı, mahkemeniz aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ederim" dedi.

Öte yandan Beşikçioğlu’nun belediyeden tek tanıdığı olduğunu söylediği Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu’nun da ifadesi ortaya çıktı.

Erdal Beşikçioğlu'nun nöbetçi mahkeme ifadesi ortaya çıktı: 'Belediyede atamaları liyakat esası ile yaptım'

“FETHİ KESKİN'İN KİN VE NEFRETİ”

2024 yılından itibaren belediyede başkan yardımcısı olarak çalıştığını belirten Kerimoğlu “Sosyal hizmetler ve temizlik işleri müdürlüğü bana bağlı değildir. İmar müdürlüğünde Fethi Keskin iddia etmiş olduğu olaylar Fethi Keskin'in bize karşı şahsi kin ve nefretinden kaynaklanmaktadır. Konser olayına ilişkin sadece belediyeye ait arazinin kira bedelini belediyenin mali hizmetlerine yatırılmasını istedik” dedi.

“MAL VARLIĞIM ARTMADI, AZALDI”

"Belediye başkan yardımcısı olduktan sonra mal varlığım artmadığı gibi azalmıştır. Ben hayatım boyunca Serkan Kozan'ı hiç görmedim” diyen Kerimoğlu suçsuz olduğunu öne sürdü.

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"YÜZDE 95’İ GÖREV ALANIMDA DEĞİL”

Etimesgut Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Serpil Zengin ise “Bahsedilen kişilerin çoğunu tanımıyorum. Anlatılan şeylerin %95’i benim görev alanımda değildir. Suçsuzum. Öncelikle serbest bırakılmayı, mahkemeniz aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ederim” diye konuştu.

Erdal Beşikçioğlu'nun nöbetçi mahkeme ifadesi ortaya çıktı: 'Belediyede atamaları liyakat esası ile yaptım'

TUTUKLAMA GEREKÇELERİ

Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğinin kararında, 4 şüpheli hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren deliller bulunduğu değerlendirilmesine rağmen mevcut delil durumu, suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali, kaçma ve delilleri karartma şüphesinin adli kontrol tedbirleriyle bertaraf edilebilecek olması ve tutuklamanın ölçülü olmayacağı gerekçeleriyle tutuklama taleplerinin reddedildiği belirtildi.

Bu kapsamda A.C., İ.A., P.Ö.K. ve S.D. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve her haftanın cuma günü oturdukları yere en yakın kolluk birimine başvurma yükümlülüğü getirildi.

Kararda, söz konusu şüpheliler hakkında kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, isnat edilen suçların CMK kapsamında katalog suçlardan olduğu, beklenen ceza miktarı ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirilerek şüphelilerin ayrı ayrı tutuklanmasına hükmedildi. Kararın ardından şüphelilerin tutuklama kararına itiraz hakkının bulunduğu da tutanağa geçirildi. Böylece tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 44 şüpheliden 40'ı tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış oldu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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