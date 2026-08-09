Adana’da kuzenlerin, aracı arızalanan sürücüye kurduğu tuzağı polis ortaya çıkardı. Kemal G. İsmail Y.’nin aracındaki 10 gram altın, 22 bin lira, 500 dolar ve çeşitli eşyaları çaldı, kuzeni Sergin G. ise sürücüyü “Dikkat edin burada hırsız çok” diyerek uyardı. İsmail Y.’nin aracındaki altın ve paraları çalan 2 kuzen tutuklanırken, Kemal G.’nin cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen olay hayrete düşürdü.

İddiaya göre, Kahramanmaraş'tan Mersin'e seyir halinde olan İsmail Y.'nin aracı, Adana gişelerinden sonra arızalandı. İsmail Y. aracını durdurdu, otoyolda seyir halinde olan Kemal G., yol kenarında bekleyen aracı fark etti.

Biri soydu, biri memur rolü yaptı! Adana’da akılalmaz hırsızlık planı: Altın, dolar, lira… Ne varsa çaldı

ALTIN, DOLAR, TABLET… HEPSİNİ ÇALDI

Kemal G., iddiaya göre gizlice aracın kapısını açarak, yaklaşık 10 gram altın, 22 bin lira, 500 dolar, tablet, 2 güneş gözlüğü ile içerisinde kimlik ve kredi kartlarının bulunduğu çantayı çaldı.

Hırsızlık anları saniye saniye araç kamerasına yansırken, İsmail Y. yaşananlardan habersiz aracıyla aynı noktada beklemeye devam etti.

Biri soydu, biri memur rolü yaptı! Adana’da akılalmaz hırsızlık planı: Altın, dolar, lira… Ne varsa çaldı

10 DAKİKA SONRA UYARDI

Yaklaşık 10 dakika sonra bu kez Kemal G.'nin kuzeni Sergin G. bölgeye geldi. Arızalı aracın yanına yaklaşan Sergin G. kendisini kamu görevlisi olarak tanıttı. Sergen G., İsmail Y.’ye "Dikkat edin, burada hırsız çok" dedi.

Biri soydu, biri memur rolü yaptı! Adana’da akılalmaz hırsızlık planı: Altın, dolar, lira… Ne varsa çaldı

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Bir süre sonra aracına binen İsmail Y., çantasının ve diğer eşyalarının yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Araç kamerasındaki görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Polis ekiplerince yakalanan Kemal G. ve Sergin G. gözaltına alındı.

Biri soydu, biri memur rolü yaptı! Adana’da akılalmaz hırsızlık planı: Altın, dolar, lira… Ne varsa çaldı

Kemal G.'nin cezaevinden izinli çıktığı belirlenirken, Kemal G. ve Sergin G., mahkemece tutuklandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Adana Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAdana

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