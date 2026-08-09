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Dünya

Grönland’da gizli işgal hazırlığı! ABD'li şirket petrol sondajına başlıyor

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Grönland’da gizli işgal hazırlığı! ABD'li şirket petrol sondajına başlıyor
Fotoğraf Başlığı Grönland’da gizli işgal hazırlığı! ABDli şirket petrol sondajına başlıyor

Trump’la bağlantılı olduğu öne sürülen Teksas merkezli Greenland Energy şirketinin, Grönland’ın doğusundaki Jameson Land bölgesinde gerekli izinler alınmadan sondaj hazırlığı yaptığı iddia edildi. Bölgeye taşınan ekipmanlar Grönland yönetiminin tepkisini çekerken, şirket bölgede yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde petrol bulunduğunu öne sürüyor.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland üzerindeki kontrolün ABD için hayati önem taşıdığını savunan açıklamalarının peşinden, adanın doğusunda dikkat çeken bir petrol girişimi gündeme geldi. Trump’a yakın olduğu iddia edilen Teksas merkezli Greenland Energy’nin, Jameson Land bölgesinde petrol aramak için hazırlık yaptığı ve bölgeye sondaj ekipmanı gönderdiği bildirildi.

60 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM İÇİN KOLLARI SIVADILAR

Guardian’ın haberine göre şirket yöneticileri, Jameson Land’in altında yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde ham petrol bulunabileceğini savunuyor. Greenland Energy iki kuyu açmak için yaklaşık 60 milyon dolar yatırım yapmayı planlarken, Grönland yönetimi, ekipmanların bölgeye indirilmesi için gerekli resmi onayın verilmediğini açıkladı.

Grönland’da gizli işgal hazırlığı! ABDli şirket petrol sondajına başlıyor
Başlık ResmiGrönland’da gizli işgal hazırlığı! ABDli şirket petrol sondajına başlıyor

GRÖNLAND YÖNETİMİ DOĞRULADI

Bölgedeki gelişmeler, ekipman taşıyan bir römorkör ve mavnanın kıyıya yanaşmasıyla daha da dikkat çekti. Çok sayıda konteynerin bölgeye indirildiği görülürken, Grönland hükümeti ekipmanların planlanan petrol arama çalışmalarıyla bağlantılı olduğunu doğruladı.

"MERHABA GRÖNLAND"

Öte yandan Trump'ın Truth Social hesabından yaptığı Grönland paylaşımı da tartışmaların odağına oturdu. "Merhaba Grönland" notu düşülen paylaşımda, Grönland'daki bir yerleşim yerinin görüntüsüne yer verildi.

Grönland’da gizli işgal hazırlığı! ABDli şirket petrol sondajına başlıyor
Başlık ResmiGrönland’da gizli işgal hazırlığı! ABDli şirket petrol sondajına başlıyor

Şirket daha önce sondaj ekipmanlarını yerleştirmek için gerekli izinlere sahip olduğunu açıklamış, ancak daha sonra bu ifadenin yanlış olduğunu kabul etmişti. Greenland Energy yönetimi, Grönlandlı yetkililerle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini ve sondaj için gereken izinlerin alınması konusunda ilerleme sağlandığını savundu.

Grönland’da gizli işgal hazırlığı! ABDli şirket petrol sondajına başlıyor
Başlık ResmiGrönland’da gizli işgal hazırlığı! ABDli şirket petrol sondajına başlıyor

Grönland, 2021 yılında çevresel kaygılar nedeniyle yeni petrol ruhsatı verilmesini durdurmuştu. Jameson Land’de planlanan sondaj alanının koruma altındaki bir bölgede bulunması da tartışmaları büyütüyor. Grönland yönetimi ekipmanların kaldırılmasını talep etmezken, izin başvurusunun hâlâ değerlendirme aşamasında olduğunu bildirdi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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