Galatasaray İlkokulu birinci sınıfa girecek 50 öğrenci noter huzununda yapılacak kurayla belirleniyor. 2026-2027 Galatasaray İlkokulu kura randevu sistemi için geri sayım sürerken kura tarihine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Peki, Galatasaray ilkokulu kurası ne zaman yapılacak?

Galatasaray İlkokulu tarafından yapılan duyuruya göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kura randevu sistemi henüz açılmadı. Aday öğrencilerin velilerinin, güncel duyurular için Galatasaray İlkokulu ve Galatasaray Lisesi'nin resmi internet sitelerini takip etmeleri gerekiyor.

Yapılan açıklamada; "2026-2027 Galatasaray İlkokulu kura randevu sistemi henüz açılmamıştır. https://gsl.gsu.edu.tr ve https://gsi.gsu.edu.tr sitelerini takip ediniz." denildi. Resmi tarihler açıklandığında başvurular online randevu sistemi üzerinden yapılabilecek.

Galatasaray ilkokulu 2026 kura takvimine ilişkin açıklama...Galatasaray ilkokulu kura başvuruları ne zaman?



GALATASARAY İLKOKULU KURASI NE ZAMAN?

Yapılan açıklamaya göre, ilkokul kurası için başvuruların 26 Haziran'da başlaması planlanıyor. Veliler, internet üzerinden randevu alarak başvurularını gerçekleştirebilecek.

Bu yıl 30 Eylül 2019 ile 30 Aralık 2020 tarihleri arasında doğan 69-84 aylık öğrenciler kura için başvuruda bulunabilecek. Başvuru yapacak öğrencilerin daha önce özel, devlet veya yurt dışındaki herhangi bir okulda 1. sınıf eğitimi almamış olması gerekiyor.

66, 67 ve 68 aylık öğrencilerin başvuruları için ise velilerden, çocuklarının 1. sınıfa başlamasını talep ettiklerini belirten bir dilekçe istenecek. Kura çekiminin temmuz ayının ortalarında çevrim içi canlı yayınla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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