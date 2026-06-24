Yüksek lif içeriğiyle suyla temas ettiğinde jel kıvamına gelen karnıyarık otu tohumu, tokluk hissi sağlayarak zayıflama sürecinde destek amaçlı tercih ediliyor. Aynı zamanda tatlı krizi yaşayanların da imdadına koşuyor.

Eskişehir’de aktar Metin Ağılönü, kilo vermek, formunu korumak ve vücuttaki toksinlerden arınmak için kullanılabilecek bitkisel yöntemler hakkında vatandaşlara uyarılarda bulundu. Zayıflama sürecinde olan vatandaşların bitkisel yöntemlere olan ilgisinin arttığını belirtti. Karnıyarık otu tohumunun suyla temas ettiğinde jelimsi bir kıvam alarak mide boşalmasını geciktirdiğini ve tokluk hissi verdiğini ifade eden esnaf, bu ürünlerin tek başına yüzde yüz bir zayıflama sağlamayacağını vurgulayarak düzenli bir diyet ve dengeli beslenme programı uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Suyla buluşunca jel oluyor, tokluk hissi veriyor: Karnıyarık otu tohumu zayıflamak isteyenlere çare

ZAYIFLAMAK İSTEYENLER TÜKETİYOR

Karnıyarık otu tohumunun vücut üzerindeki faydalarına ve kilo verme sürecindeki destekleyici rolüne değinen Ağılönü, "Şimdiki gündemimizde karnıyarık otu tohumu var. Karnıyarık otu tohumu çok yüksek bir lif yapısı sayesinde suyla temasla şişerek jelimsi bir kıvam alır ve mide boşalmasını geciktirir. O yüzden aynı zamanda vücuda da bir tokluk hissi verir. Tatlı krizi varsa kişinin tatlı krizini önler. Aynı zamanda kilo verme sürecinde destekleyici bir tohum olarak da bilinir. Aynı zamanda mide bağırsak kan şekeri dengesini sağlar. Bağırsakları temizleme özelliği de vardır" şeklinde konuştu.

YOĞURTLA VEYA SUYLA KARIŞTIRILARAK TÜKETİLEBİLİR

Ürünün kullanım şekli ve alternatif tüketim metotları hakkında bilgiler aktaran Ağılönü, "Bunu suyla karıştırıp sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı suyun içine karıştırıp bir 5-10 dakika bekledikten sonra içebilir ya da bir kase yoğurdun içerisine bir tatlı kaşığı kadar koyup 10 dakika kadar bekleyip onu da tüketebilir. Aynı zamanda karnıyarık otu da gluten rahatsızlığı olan kişiler için de hamur işlerine kataraktan da kullanılabilen bir ot türüdür" dedi.

Suyla buluşunca jel oluyor, tokluk hissi veriyor: Karnıyarık otu tohumu zayıflamak isteyenlere çare

DİYETE DİKKAT ETMEZSE BİTKİLERİN ETKİSİ AZALACAKTIR

Bitkisel ürünlerin kullanımında ölçüye sadık kalınması gerektiğini ve düzenli beslenme gerektiğini vurgulayan aktar Metin Ağılönü, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"İnsanlar bunları kullanırken verilen ölçü miktarında muhakkak kullanmaları gerekir. Yani ölçünün haricine çıkmaması gerekiyor. Bağırsakları çalıştıracak tokluk hissi verecek beni zayıflatacak diye de düşünmemek gerekir. Yani yüzde yüz diye bir şey söyleyemeyiz. Fakat çok büyük etkilerinin olduğunu vermiş olduğumuz müşterilerden gelen cevaplardan. Bunun yanı sıra da yine beraberinde de keten tohumuyla chia tohumunu da kullanmaya da devam etsinler. Bu tarz zayıflama yöntemlerinde kişinin kendisine de bağlıdır. Kişi her ne kadar diyetini yapmazsa, yediklerine içtiklerine de dikkat etmezse, her ne kadar bu tarz bitkileri kullansa bile etkisi azalacaktır."

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