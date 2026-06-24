NBA Draftı'nda ilk tur tamamlandı: 30 genç yıldız yeni takımını buldu
NBA'de 2026 Draftı'nın ilk turu New York'taki Barclays Center'da gerçekleştirildi. Takaslar ve sürpriz seçimlerin öne çıktığı gecede ilk 30 oyuncu yeni takımlarına kavuşurken, Washington Wizards ilk sıradan AJ Dybantsa'yı seçti.
- AJ Dybantsa, Washington Wizards tarafından ilk sıradan seçildi.
- AJ Dybantsa, BYU'da maç başına 25,5 sayı ortalamasıyla sayı krallığına ulaştı.
- Washington Wizards'ın 1 numaralı draft tercihi, John Wall'dan sonraki ilk oldu.
- Draft listesinde 15 ABD'li oyuncu ilk 30'da yer aldı.
- İki İspanyol ve iki Alman oyuncu da ilk turda seçildi.
NBA'de 2026 Draftı'nın ilk tur heyecanı yaşandı. ABD'nin New York kentindeki Barclays Center'da gerçekleştirilen organizasyonda ilk 30 sıra sahibini bulurken, gece takaslar ve sürpriz tercihlerle dikkat çekti.
AJ DYBANTSA İLK SIRADAN SEÇİLDİ
Draftın en merak edilen seçimi olan 1 numarada ise beklenen sonuç çıktı. Washington Wizards, genç yıldız AJ Dybantsa'yı ilk sıradan seçerek geleceğini emanet edeceği ismi kadrosuna kattı. Böylece Dybantsa, John Wall'un 2010 yılında ilk sıradan seçilmesinin ardından Wizards tarihindeki bir sonraki 1 numaralı draft tercihi oldu.
Üniversite kariyerinde BYU formasıyla etkileyici bir sezon geçiren Dybantsa, NCAA'de maç başına 25,5 sayı ortalamasıyla sayı krallığına ulaşırken, 6,8 ribaund, 3,7 asist ve 1,1 top çalma ortalamalarıyla da çok yönlü oyununu ortaya koydu.
DRAFT LİSTESİNİN TAMAMI
|SIRA
|TAKIM
|OYUNCU
|Ülke
|1
|Washington Wizards
|AJ Dybantsa
|ABD
|2
|Utah Jazz
|Darryn Peterson
|ABD
|3
|Memphis Grizzlies
|Cameron Boozer
|ABD
|4
|Chicago Bulls
|Caleb Wilson
|ABD
|5
|Los Angeles Clippers
|Keaton Wagler
|ABD
|6
|Brooklyn Nets
|Mikel Brown Jr.
|ABD
|7
|Sacramento Kings
|Darius Acuff Jr.
|ABD
|8
|Atlanta Hawks
|Kingston Flemings
|ABD
|9
|Dallas Mavericks
|Morez Johnson Jr.
|ABD
|10
|Milwaukee Bucks
|Brayden Burries
|ABD
|11
|Golden State Warriors
|Yaxel Lendeborg
|ABD
|12
|Oklahoma City Thunder
|Aday Mara
|İspanya
|13
|Milwaukee Bucks
|Nate Ament
|ABD
|14
|Charlotte Hornets
|Hannes Steinbach
|Almanya
|15
|Chicago Bulls
|Dailyn Swain
|ABD
|16
|Oklahoma City Thunder
|Bennett Stirtz
|ABD
|17
|Detroit Pistons
|Ebuka Okorie
|ABD
|18
|Charlotte Hornets
|Christian Anderson Jr.
|Almanya
|19
|Toronto Raptors
|Allen Graves
|ABD
|20
|San Antonio Spurs
|Jayden Quaintance
|ABD
|21
|Memphis Grizzlies
|Karim Lopez
|Meksika
|22
|Philadelphia 76ers
|Labaron Philon Jr.
|ABD
|23
|Atlanta Hawks
|Zuby Ejiofor
|ABD
|24
|Los Angeles Lakers
|Cameron Carr
|ABD
|25
|New York Knicks
|Sergio de Larrea
|İspanya
|26
|San Antonio Spurs
|Tarris Reed Jr.
|ABD
|27
|Boston Celtics
|Chris Cenac Jr.
|ABD
|28
|Brooklyn Nets
|Joshua Jefferson
|ABD
|29
|Sacramento Kings
|Alex Karaban
|ABD
|30
|Dallas Mavericks
|Koa Peat
|ABD