NBA'de 2026 Draftı'nın ilk turu New York'taki Barclays Center'da gerçekleştirildi. Takaslar ve sürpriz seçimlerin öne çıktığı gecede ilk 30 oyuncu yeni takımlarına kavuşurken, Washington Wizards ilk sıradan AJ Dybantsa'yı seçti.

NBA'de 2026 Draftı'nın ilk tur heyecanı yaşandı. ABD'nin New York kentindeki Barclays Center'da gerçekleştirilen organizasyonda ilk 30 sıra sahibini bulurken, gece takaslar ve sürpriz tercihlerle dikkat çekti.

NBA'de 2026 Draftı'nın ilk tur heyecanı yaşandı

AJ DYBANTSA İLK SIRADAN SEÇİLDİ

Draftın en merak edilen seçimi olan 1 numarada ise beklenen sonuç çıktı. Washington Wizards, genç yıldız AJ Dybantsa'yı ilk sıradan seçerek geleceğini emanet edeceği ismi kadrosuna kattı. Böylece Dybantsa, John Wall'un 2010 yılında ilk sıradan seçilmesinin ardından Wizards tarihindeki bir sonraki 1 numaralı draft tercihi oldu.

Üniversite kariyerinde BYU formasıyla etkileyici bir sezon geçiren Dybantsa, NCAA'de maç başına 25,5 sayı ortalamasıyla sayı krallığına ulaşırken, 6,8 ribaund, 3,7 asist ve 1,1 top çalma ortalamalarıyla da çok yönlü oyununu ortaya koydu.

Washington Wizards, genç yıldız AJ Dybantsa'yı ilk sıradan seçti

DRAFT LİSTESİNİN TAMAMI

SIRA TAKIM OYUNCU Ülke 1 Washington Wizards AJ Dybantsa ABD 2 Utah Jazz Darryn Peterson ABD 3 Memphis Grizzlies Cameron Boozer ABD 4 Chicago Bulls Caleb Wilson ABD 5 Los Angeles Clippers Keaton Wagler ABD 6 Brooklyn Nets Mikel Brown Jr. ABD 7 Sacramento Kings Darius Acuff Jr. ABD 8 Atlanta Hawks Kingston Flemings ABD 9 Dallas Mavericks Morez Johnson Jr. ABD 10 Milwaukee Bucks Brayden Burries ABD 11 Golden State Warriors Yaxel Lendeborg ABD 12 Oklahoma City Thunder Aday Mara İspanya 13 Milwaukee Bucks Nate Ament ABD 14 Charlotte Hornets Hannes Steinbach Almanya 15 Chicago Bulls Dailyn Swain ABD 16 Oklahoma City Thunder Bennett Stirtz ABD 17 Detroit Pistons Ebuka Okorie ABD 18 Charlotte Hornets Christian Anderson Jr. Almanya 19 Toronto Raptors Allen Graves ABD 20 San Antonio Spurs Jayden Quaintance ABD 21 Memphis Grizzlies Karim Lopez Meksika 22 Philadelphia 76ers Labaron Philon Jr. ABD 23 Atlanta Hawks Zuby Ejiofor ABD 24 Los Angeles Lakers Cameron Carr ABD 25 New York Knicks Sergio de Larrea İspanya 26 San Antonio Spurs Tarris Reed Jr. ABD 27 Boston Celtics Chris Cenac Jr. ABD 28 Brooklyn Nets Joshua Jefferson ABD 29 Sacramento Kings Alex Karaban ABD 30 Dallas Mavericks Koa Peat ABD

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