Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes ile yollarını ayırması beklenen Shane Larkin için devreye girdiği iddia edildi.

Sarı lacivertliler, Anadolu Efes’ten ayrılması beklenen 33 yaşındaki basketbolcu Shane Larkin için temaslarını hızlandırdı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sotiris Vetakis’in haberine göre; Fenerbahçe, Türk pasaportu bulunan ve yabancı oyuncu statüsünde sayılmayan yıldız guard ile ciddi görüşmelere başladı. Kızılyıldız’ın da ilgilendiği Larkin’in Sırbistan seçeneğine sıcak bakmadığı belirtildi.

Shane Larkin

ÖMER FARUK YURTSEVEN DETAYI

Haberde, anlaşmanın parçası olarak Fenerbahçe Beko'nun Ömer Faruk Yurtseven’in Türkiye haklarını Anadolu Efes’e devretmesinin yüksek ihtimal olduğu aktarıldı.

Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Yurtseven’in takımdan ayrılarak serbest kalması bekleniyor.

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