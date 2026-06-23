Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Beko'dan Shane Larkin atağı
Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes ile yollarını ayırması beklenen Shane Larkin için devreye girdiği iddia edildi.
Özetle DinleFenerbahçe Beko'dan Shane Larkin atağı
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Spor 2 dk önce
Fenerbahçe, Anadolu Efes'ten ayrılması beklenen Shane Larkin ile temaslarını hızlandırdı.
- Fenerbahçe, Türk pasaportu bulunan ve yabancı statüsünde sayılmayan Shane Larkin ile ciddi görüşmelere başladı.
- Kızılyıldız da Larkin ile ilgileniyor ancak Larkin Sırbistan seçeneğine sıcak bakmıyor.
- Anlaşmanın parçası olarak Fenerbahçe Beko'nun Ömer Faruk Yurtseven'in Türkiye haklarını Anadolu Efes'e devretmesi yüksek ihtimal.
- Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Yurtseven'in takımdan ayrılarak serbest kalması bekleniyor.
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Sarı lacivertliler, Anadolu Efes’ten ayrılması beklenen 33 yaşındaki basketbolcu Shane Larkin için temaslarını hızlandırdı.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Sotiris Vetakis’in haberine göre; Fenerbahçe, Türk pasaportu bulunan ve yabancı oyuncu statüsünde sayılmayan yıldız guard ile ciddi görüşmelere başladı. Kızılyıldız’ın da ilgilendiği Larkin’in Sırbistan seçeneğine sıcak bakmadığı belirtildi.
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ÖMER FARUK YURTSEVEN DETAYI
Haberde, anlaşmanın parçası olarak Fenerbahçe Beko'nun Ömer Faruk Yurtseven’in Türkiye haklarını Anadolu Efes’e devretmesinin yüksek ihtimal olduğu aktarıldı.
Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Yurtseven’in takımdan ayrılarak serbest kalması bekleniyor.
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