2026 TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları için beklenen açıklama geldi. ÖSYM, 7-14 Mayıs tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından uzmanlık yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem tercih sonuçlarını bekleyen binlerce aday için süreç tamamlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte adaylar, sonuç ekranına erişim sağlayabilecekleri saat ve sorgulama yöntemi hakkında araştırmalarını hızlandırdı.

TUS 1. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2026-TUS 1. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı. 7-14 Mayıs 2026 tarihleri arasında tercih yapan adayların sonuçları, 21 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 14.30 itibarıyla erişime açıldı.

TUS kapsamında uzmanlık eğitimi almak isteyen adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. Yerleştirme sonuçlarıyla birlikte branş dağılımları ve kontenjanlara ilişkin sayısal verilerin de yayımlandığı belirtildi.

Adaylar, TUS yerleştirme sonuçlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sorgulayabiliyor. Sonuç ekranında adayların yerleştiği kurum ve uzmanlık alanı bilgileri yer alıyor.

