ChatGPT erişim sorunu ve OpenAI kesinti raporları 21 Mayıs 2026 tarihinde kullanıcıların gündeminde yer alıyor. "ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor" aramaları yapılırken OpenAI erişim sorunu yakından takip ediliyor. İşte, detaylar...

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılan ChatGPT’de yaşanan erişim sorunlarına ilişkin raporlar artarken, 21 Mayıs 2026 itibarıyla kesintideki son durum araştırılıyor.

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

21 Mayıs 2026 itibarıyla paylaşılan kesinti verileri ve kullanıcı bildirimleri incelendiğinde, ChatGPT’nin tamamen çöktüğünü gösteren resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak özellikle son saatlerde kullanıcıların yaşadığı erişim sorunlarına dair raporlarda artış dikkat çekiyor. Bu durum, sosyal medya ve çeşitli platformlarda “ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor?” sorusunun yaygınlaşmasına neden oldu.

ChatGpt kullanıcıları son saatlerde yaşanan erişim problemleri nedeniyle şikayet bildiriminde bulunmaya başladı. Kesinti takip platformu Downdetector verilerine göre, son 24 saat boyunca normal seyreden bildirim sayısı, günün ilerleyen saatlerinde aniden yükseldi.

CHATGPT ERİŞİM SORUNU 21 MAYIS 2026

ChatGPT'ye yaşana erişim sorunu gündem oldu. Bu tür problemler genellikle sunucu yoğunluğu, sistem güncellemeleri veya bakım çalışmaları gibi faktörlerden kaynaklanıyor. Özellikle yoğun kullanım saatlerinde milyonlarca kullanıcının aynı anda sisteme bağlanması, geçici yavaşlamalara neden olabiliyor.

