İstanbul Esenyurt'ta bir adam, evinin önünde silahlı 2 kişinin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Saldırganlar kaçarken kucağındaki bebeğiyle sokağa çıkan eşi sinir krizi geçirdi.

Bu sabah 05.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre evinden çıkan Şehmus Mert K., kendisine pusu kuran 2 şahsın silahlı saldırısına uğradı.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Tam araca bineceği esnada saldırganlar silahlarını ateşlerken, vücuduna defalarca mermi isabet eden adam yere yığıldı. Kanlı pusunun ardından saldırganlar koşarak olay yerinden uzaklaşırken, silah seslerini duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

EŞİ, KUCAĞINDA BEBEĞİYLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Şehmus Mert Korkmaz'nın eşi de silah seslerinden sonra kucağındaki bebeğiyle sokağa çıkarken, sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri ise ilk müdahale sırasında Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak çalışma başlattı.

Esenyurt'ta kanlı pusu! Kapısında öldürüldü, bebeğiyle gelen eşi sinir krizi geçirdi

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