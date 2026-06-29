Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıt süreci başladı. Yaz okuluna katılmak isteyen öğrenciler için ders seçimi, kayıt işlemleri ve ödeme sürecine ilişkin takvim belli olurken, kayıtların nasıl yapılacağı ve ücretin hangi yöntemlerle ödeneceği araştırılıyor.

2025-2026 öğretim yılı AÖF yaz okulu kayıt işlemleri bugün itibarıyla başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan duyuru kapsamında öğrenciler, belirlenen tarihler arasında ders seçimi ve kayıt bedelini yatırarak yaz okuluna kayıt yaptırabilecek. İşte AÖF yaz okulu kayıt sürecine ilişkin merak edilen detaylar...

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI BAŞLADI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayımlanan takvime göre 2025-2026 öğretim yılı yaz okulu kayıtları 29 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla başladı. Kayıt işlemleri 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 22.00'de sona erecek.

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilecek. Kaydın geçerli olabilmesi için hem ders seçiminin yapılması hem de kayıt ücretinin belirtilen süre içinde ödenmesi şartı aranıyor.

AÖF yaz okulu kayıtları başladı! AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır, ücreti nereden ödenir?

AÖF YAZ OKULU KAYDI NASIL YAPILIR?

AÖF yaz okulu kayıt işlemleri iki aşamadan oluşuyor. İlk olarak öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinde yer alan Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden "Ders Ekle-Sil İşlemleri" menüsüne girerek almak istedikleri dersleri seçmesi gerekiyor. Ders seçimi tamamlanmadan ödeme ekranı açılmıyor.

AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Ders seçiminden sonra öğrenciler yaz okulu kayıt bedelini Ziraat Bankası aracılığıyla yatırabilecek. Ödeme; kredi kartı veya banka kartı, internet bankacılığı, mobil bankacılık ile ATM'lerden kartlı veya kartsız olarak gerçekleştirilebiliyor. Yaz okulu ücreti için son ödeme saati ise 3 Temmuz 2026 Cuma günü 22.30 olarak açıklandı.

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