Öğrenci affına ilişkin hazırlanan yeni kanun teklifi, üniversiteyle ilişiği kesilen yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor. Düzenlemenin içeriği, kapsamı ve öğrenci affı şartlarına ilişkin son gelişmeler kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Peki, öğrenci affı ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?

Üniversite eğitimini çeşitli nedenlerle yarıda bırakan öğrencilerin yeniden eğitim hayatına dönebilmesini amaçlayan öğrenci affı düzenlemesinde gözler TBMM'ye çevrildi. Hazırlıkları tamamlanan kanun teklifinin Meclis'e sunulmasının ardından yasama sürecinin başlaması beklenirken, düzenlemenin kimleri kapsayacağı da merak ediliyor.

ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Öğrenci affına ilişkin 32 maddelik kanun teklifinin çalışmalarında sona gelindi. TBMM'ye sunulmaya hazırlanan öğrenci affı Meclis komisyonlarında görüşülmesinin ardından Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

Meclis takviminin ilerleyişine göre teklifin, TBMM'nin yaz dönemi çalışmalarında ele alınması öngörülüyor. Kanunun yürürlüğe girebilmesi için TBMM'de kabul edilmesi, ardından Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bu nedenle öğrenci affının yürürlüğe gireceği tarihe ilişkin henüz resmi bir takvim belirlenmedi.

Öğrenci affı ne zaman çıkacak, Meclisten geçti mi? Öğrenci affı şartları

ÖĞRENCİ AFFI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Öğrenci affına ilişkin düzenleme henüz TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmedi. AK Parti tarafından hazırlanan 32 maddelik teklifin Meclis Başkanlığı'na sunulmasının ardından Meclis genel kuruluna gelecek. Bu nedenle düzenleme henüz kanunlaşmadı.

ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Hazırlanan taslağa göre öğrenci affının, 2022 yılından sonra yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilerin yanı sıra daha önce çıkarılan af düzenlemelerinden yararlanamayan kişileri de kapsaması planlanıyor. Düzenlemede lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik hükümler yer alırken, sağlık veya ailevi nedenlerle azami öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrenciler için de yeniden eğitim hakkı tanınması öngörülüyor.

Öğrenci affı ne zaman çıkacak, Meclisten geçti mi? Öğrenci affı şartları

Buna karşılık terör suçları, kasten öldürme, cinsel saldırı, çocuk istismarı, uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlardan hüküm giyenler ile terör örgütleriyle bağlantısı nedeniyle üniversiteyle ilişiği kesilenlerin öğrenci affından yararlanamayacağı belirtildi. Düzenlemenin kesin kapsamı ve başvuru şartları ise teklifin yasalaşmasının ardından yayımlanacak kanun metniyle netlik kazanacak.

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