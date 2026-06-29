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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Değirmenaltı ile Köseilyas mahallelerini birbirine bağlayan yolda dörtnala koşan başıboş atlar görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Çevredeki bir vatandaşın tehlike saçan atları durdurma çabaları sonuçsuz kalırken, olay esnasında yolda şans eseri hiçbir aracın bulunmaması yaşanabilecek bir faciayı önledi ve bir süre kontrolsüzce ilerleyen atlar gözden kayboldu.

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