ABD merkezli Axios haber sitesi, Washington ile Tahran’ın karşılıklı saldırıların durdurulması konusunda anlaşmaya vardığını öne sürerek, Salı günü iki ülkenin heyetlerinin Katar’ın başkenti Doha’da bir araya geleceğini iddia etti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD medyasındaki haberleri yalanlayarak, bu hafta ABD ile ‘teknik bir görüşme’ planlanmadığını söyledi.

Devlet haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, Garibabadi, Tahran ve Washington arasında Doha'da teknik çalışma grubu görüşmeleri yapılacağına dair medya haberlerinin "doğrulanamadığını" söyledi. Garibabadi, "Çalışma gruplarının teknik toplantıları bu hafta için planlanmamıştır," diye ekledi.

Garibabadi, Katar ile istişarelerin devam ettiğini ve bu kapsamda, yakın zamanda imzalanan mutabakat zaptı kapsamındaki ABD taahhütlerinin uygulanmasının takibine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

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"İLK TEKNİK GÖRÜŞMELER ŞARTLAR YERİNE GETİRİLDİKTEN SONRA PLANLANACAK"

İranlı yetkili, "Belirlenen çalışma grupları içindeki ilk teknik görüşmeler, şartlar yerine getirildikten ve tarih ile mekan konusunda anlaşmaya varıldıktan sonra gerçekleştirilecektir," diye ekledi. İranlı yetkili, konuyla ilgili istişarelerin arabulucu ülkeler aracılığıyla devam ettiğini söyledi.

Öte yandan ABD merkezli Axios, ABD ile İran’ın saldırıların durdurulması konusunda anlaşmaya vardığını öne sürdü. Haberde iki ülke heyetlerinin görüşmeleri gerçekleştirmek üzere salı günü Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geleceği iddia edildi.

İRAN HEYETİ DÜN İSVİÇRE'DEKİ GÖRÜŞMELERE KATILMADI

İran Dini Lideri'nin Eserlerini Koruma ve Yayımlama Ofisi üyesi Mehdi Fezaeili, İranlı teknik müzakere heyetinin ABD ile dün İsviçre'de yapılması planlanan görüşmelere katılmadığını ve görüşmelerin iptal edildiğini açıklamıştı. Fezaeili, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, teknik görüşmelerin dün yapılmasının planlandığını ancak İran'ın son günlerde yaşanan çatışmalar nedeniyle toplantıya katılmayı reddettiğini söylemişti. İranlı yetkili, bu kararın bir diğer nedeninin de Tahran'ın karşı tarafın bazı şartları yerine getirip getirmediğini görmek istemesi olduğunu söylemişti. Fezaeili söz konusu şartlar arasında İran'ın dondurulmuş varlıklarına erişebilmesinin de bulunduğunu kaydetmişti.

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WSJ GÖRÜŞMELERİN ASKIYA ALINDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) da bu hafta sonu İsviçre'de yeniden başlaması planlanan ABD-İran arasındaki görüşmelerin iki taraf arasında artan gerginlik ve yeniden başlayan saldırılar nedeniyle ertelendiğini öne sürmüştü. Son günlerde yaşanan askeri çatışmaların diplomatik süreci olumsuz etkilediği aktarılan haberde, yetkililerin temasların devamına ilişkin herhangi bir tarih belirlemeden görüşmeleri askıya aldığı belirtilmişti.

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