Harbiye gösterisinde inanç ve siyaset üzerine yaptığı konuşmalarla tepkileri üzerine çeken Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz hafta Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' adını taşıyan Harbiye gösterisi YouTube'da herkesin erişimine açıldı. Göktaş'ın neredeyse tüm siyasileri, bazı inanç ve değerleri hedef aldığı gösterisi, sosyal medyada gündem oldu.

Gelen tepkilerin ardından yurt dışına kaçtığı iddia edilen Göktaş; tatile gittiğini, kısa sürede ülkeye döneceğini ve uzun yıllar Türkiye'de yaşamak istediğini açıkladı.

Bugünse yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Göktaş hakkında "dini değerleri aşağılama" iddiasıyla bir soruşturma açıldı.

TAYYAR DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

AK Partili Şamil Tayyar da gösteriye tepki gösterirken, "Bu zıpır stand-up gösterisinde o tiz sesiyle Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyor.‘Diktatör’ diyor, ‘cahil’ diyor, vesaire vesaire. Ağır eleştiriyi mizahta bir yere kadar kabul ediyorum. Fakat. Doğrudan hakaret edip ‘haha huhu’ diyerek densizliğin şaka ambalajıyla sunulmasının mizahla hiçbir ilgisi olamaz. Bu zıpırların 24 yıl girdiği her seçimi kazanmış ve bu ülkenin tarihine geçmiş bir lideri aşağılarken, hiçbir hayat tecrübesi ve başarısı olmayan kendilerine özel paye vermelerini de anlayamıyorum. Türkçeyi sonradan öğrenen Senegalli Musti de stand-up gösterisinde Cumhurbaşkanımızı eleştiriyordu ama kimse rahatsız olmadı. İnce zekasıyla mizah üretiyordu çünkü. Mizahla densizlik arasındaki ince çizgiyi koruyamazsan saçmalarsın, komik değil densiz olursun" ifadelerini kullandı.

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