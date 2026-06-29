AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Türkiye’nin NATO içindeki kritik ve güçlü konumuna dikkat çekti. Türkiye’nin ittifakın ikinci büyük ordusuna sahip olduğunu ve çok güçlü bir savunma sanayisi bulunduğunu vurgulayan Kallas, bu askeri ve endüstriyel kapasitenin bölgesel güvenlik mimarisi için vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirtti.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas liderliğindeki üst düzey Avrupa Birliği heyeti, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye'ye iki günlük resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Temaslarda AB-Türkiye ilişkileri, bölgesel güvenlik, savunma iş birliği ve NATO Zirvesi öncesindeki gündem başlıkları ele alınacak.

Ziyaret öncesinde değerlendirmelerde bulunan Kallas, küresel güvenlik ortamındaki belirsizlikler ve transatlantik ilişkilerde yaşanan gerilimler nedeniyle Ankara'daki NATO Zirvesi'nin kritik önem taşıdığının altını çizdi.

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"TÜRKİYE NATO İÇİNDE SON DERECE ÖNEMLİ BİR KONUMA SAHİP"

Türkiye'nin NATO içindeki stratejik konumuna dikkat çeken Kallas, ittifakın ikinci büyük ordusuna ve güçlü bir savunma sanayiine sahip olan Türkiye'nin Avrupa güvenliği açısından vazgeçilmez bir ortak olduğunu söyledi:

"Transatlantik ilişkiler son dönemde ciddi baskı altında kaldı. Bu nedenle birlik mesajı vermek son derece önemli. Türkiye, İttifakın ikinci büyük ordusuna sahip ve çok güçlü bir savunma sanayisi bulunuyor. Her üye devletin kendi ordusu var ve bu ordular aynı zamanda NATO’nun genel yaklaşımının birer parçası. Dolayısıyla her AB üyesi ülkenin, daha sonra Avrupa liderliğine tabi olacak başka bir ordu kurması imkansız. Bizim için önemli olan, NATO içindeki Avrupa ayağını güçlendirmek ve böylece NATO’yu daha güçlü hale getirmek."

"BÖLGEDEKİ İSTİKRAR İÇİN DİYALOG HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Uluslararası alandaki karmaşık yapı karşısında iş birliğinin önemine de değinen Kallas, “Türkiye, stratejik öneme sahip bir ortaktır. Orta Doğu’da olup bitenleri düşündüğümüzde, Türkiye’nin orada da bir rolü var. Bölgedeki istikrar, AB ile Türkiye arasında diyaloğun sürdürülmesinin hâlâ hayati önem taşımasının nedenlerinden biri.” yorumunda bulundu.

"İSRAİL’İN ADIMLARI İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ FİİLEN İMKANSIZ HALE GETİRİYOR"

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın kendisiyle görüşmeyi reddetmesi hakkında sorulara cevap veren Kallas, "İsrail’in attığı adımlar Avrupa’da geniş ölçüde kınanıyor. Özellikle şiddet yanlısı yerleşimcilerin eylemleri ve yerleşim faaliyetleri iki devletli çözümü fiilen imkansız hale getiriyor." dedi.

"TEHDİTLER BÖLGESEL, CEVAP DA BÖLGESEL OLMALI"

Kallas, NATO bünyesinde ayrı bir Avrupa ordusu kurulması yönündeki fikirleri kesin bir dille reddederek Avrupa'nın savunma stratejisine dair şu ifadeleri kullandı:

"Her AB üye devletinin, daha sonra Avrupa liderliğine tabi olacak başka bir ordu kurması imkansızdır. Tehditler bölgeseldir, dolayısıyla cevap da bölgesel olmalıdır. Kapasiteler, özellikle de insansız hava aracı savunması gibi yeni kapasiteler söz konusu olduğunda Ukrayna’dan öğrenecek çok şeyimiz var.”

"KIBRIS MESELESİ ÖNEMLİ BİR KONU OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Türkiye'nin bölgesel ağırlığı ile Kıbrıs sorununa da değinen Kallas, Ankara ile Brüksel arasındaki ilişkilere yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kesinlikle Türkiye ile görüşmeler yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda Kıbrıs meselesi Ankara ile Brüksel arasındaki ilişkilerde önemli bir konu olmaya devam ediyor. Barışçıl bir çözüm bulunursa birçok sorunun çözüme kavuşacağını düşünüyorum.”

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ERDOĞAN KALLAS'A SESLENDİ

Öte yandan Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen NATO Parlamento Başkanları Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan Kallas'a seslendi:

"Dikkatinizi çekmek isterim. Türkiye gerek tarihiyle gerek toplumsal yapısıyla gerek yol stratejik konumuyla Avrupa'dan Asya'ya ve Balkanlar'dan Afrika'ya uzanan geniş coğrafyayla aynı anda iletişim sağlama tecrübesine sahip güçlü bir ülkedir. Biz bu potansiyelimizi bölge barışı ve dünya barışı için azami ölçüde kullanmayı arzu ediyoruz.

Rusya Ukrayna savaşının diyalogla çözümü noktasında önümüzdeki dönemde netice almamız gerektiğini bilhassa vurgulamak istiyorum. Her iki tarafla da konuşabilen netice veren süreçleri başlatan hakkani yiğitli duruşuyla her iki tarafın da güvenini kazanmış bir müttefik olarak barış çabalarına aktif katkı vermeyi sürdüreceğiz. Sözlerimin hitabında bugün savunma sanayi şirketlerimize yapacağınız inceleme geziniz bütünüyle buna dahil olmak üzere çalışmalarınızda başarılar diliyorum." diye konuştu.

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